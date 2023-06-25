Політика

Хаос в Росії після бунту Пригожина може тривати місяцями, – Блінкен

25 Червня 2023 19:59
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блінкен, росія

Хаос, викликаний вчорашнім повстанням у РФ, може зайняти тижні або місяці. У серії телеінтерв’ю Ентоні Блінкен сказав, що напруженість зростала місяцями, і ефективність російської армії в Україні може бути під загрозою.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен повідомляє Sky News.

“Я не думаю, що ми бачили “фінальний акт” російських потрясінь. Ми знаємо, що в наступні тижні та місяці Путіну доведеться відповісти ще за багато чого», — Блінкен.

За його словами, Хаос, спричинений вчорашнім заколотом, може тривати тижнями або місяцями. Він також зауважив, що ще занадто рано говорити про те, яке майбутнє чекає на найманців “Вагнера”.

Він додав, що США не помітили жодних змін у ядерній позиції Росії, але це те, за чим Америка буде спостерігати дуже уважно.

Крім того, державний секретар США повідомив, що американський президент Джо Байден не намагався достукатися до російського президента.


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