ХАМАС звільнив 25 заручників у рамках угоди з Ізраїлем

Угруповання ХАМАС у п’ятницю, 24 листопада, звільнило 25 захоплених в Ізраїлі заручників у рамках угоди про обмін та призупинення бойових дій з ізраїльським урядом, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на єгипетських чиновників.

Переговори про угоду між Ізраїлем і ХАМАС тривали кілька тижнів за посередництва Катару, Єгипту та допомоги США.

Після того, як заручники повернуться в Ізраїль, ізраїльська влада звільнить групу палестинських ув’язнених, що складається з жінок і хлопчиків-підлітків, пише WSJ.

Як повідомляє The Times of Israel, уряд Таїланду підтвердив звільнення 12 своїх громадян, яких бойовики ХАМАС захопили в заручники під час атаки на Ізраїль 7 жовтня. Видання також із посиланням на ізраїльського чиновника пише, що 13 звільнених заручників вже передали Міжнародному комітету Червоного Хреста, вони залишать Газу через КПП Рафах на кордоні з Єгиптом.

Al Arabiya з посиланням на єгипетську владу повідомляє про звільнення 12 заручників із Таїланду і 13 — з Ізраїлю.