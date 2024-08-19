Політика

ХАМАС відхилив пропозицію США про перемир’я в Газі
19 Серпня 2024 08:18
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ізраїль, хамас
Хамас / Getty Images/Global Images Ukraine

18 серпня, ХАМАС відхилив умови угоди про припинення вогню і звільнення заручників, звинувативши прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу у створенні нових перешкод для переговорів.

Про це повідомляє The Times of Israel.

У відповідь Нетаньягу висловив глибокий песимізм щодо можливості угоди, зазначивши, що Ізраїль веде ефективні переговори з посередниками, а не з ХАМАСом, який відмовився відправити делегацію на останній раунд.

“Шанси невеликі”, – заявив він членам кабінету.

Водночас, як зазначили у виданні, цей песимістичний прогноз суперечить повідомленням посередників про прогрес у переговорах та можливе швидке їх завершення.

Ключовою перепоною для укладання угоди залишається вимога Нетаньягу щодо збереження контролю ЦАХАЛу над Філадельфійським коридором. ХАМАС категорично відкидає цю вимогу, яка не була включена в початкову пропозицію Ізраїлю щодо звільнення заручників.

Ізраїльські переговірники, своєю чергою, попередили Нетаньягу, що без компромісу щодо Філадельфії угоди не буде, однак той, як повідомляється, відмовився відступити, заявивши, що угоди не буде доки ХАМАС не відмовиться від вимоги повного виведення ізраїльських військ.

Натомість ХАМАС звинуватив Нетаньягу в “висуванні нових умов” для зриву переговорів та продовження війни.

Терористичне угрупування також заявило, що останній текст за підтримки США – “проміжна пропозиція”, яка була передана Ізраїлю і ХАМАСу наприкінці переговорів у Досі в п’ятницю, – відповідає вимогам Ізраїлю. 

“Ми покладаємо на Нетаньягу повну відповідальність за зрив зусиль посередників і перешкоджання досягненню угоди”, – йдеться у заяві ХАМАС.


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