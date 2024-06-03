ХАМАС повинен підтримати ізраїльську ініціативу про перемир’я – Блінкен

Держсекретар США закликав палестинських бойовиків ХАМАС негайно підтримати пропозицію Ізраїлю про мир.

Про це повідомляє DW.

У телефонній розмові з ізраїльськими міністром оборони Йоавом Галлантом і начальником Генштабу Бені Ганцем в неділю, 2 червня, Блінкен похвалив Ізраїль за готовність до перемир’я.

Держдепартамент США повідомив, що Блінкен також закликав палестинських бойовиків негайно підтримати ізраїльську ініціативу. Блінкен, зокрема, «підтвердив, що відповідальність за її прийняття лежить на ХАМАС», – пише Times of Israel.

Високопоставлений американський дипломат також «підкреслив, що ця пропозиція сприятиме довгостроковим інтересам безпеки Ізраїлю, в тому числі шляхом забезпечення можливості подальшої інтеграції в регіоні».

Це були перші оприлюднені дзвінки між високопосадовцями США та Ізраїлю після того, як у п’ятницю президент США Джо Байден оголосив, що Ізраїль на переговорах про встановлення перемир’я в секторі Гази і звільнення ізраїльських заручників готовий укласти всеосяжну угоду, схвалену військовим кабінетом на чолі з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу.