Техно

Хакери зруйнували 40% інфраструктури “Київстар”

22 Грудня 2023 16:00
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хакер, зв'язок

Кібератака на “Київстар” зруйнувала приблизно 40% інфраструктури компанії – сильно постраждав прошарок мережі. Про це президент “Київстару” Олександр Комаров розповів NV.

З його слів, контроль над мережею був втрачений на півтори години. Головною метою хакерів було зруйнувати інфраструктуру якомога сильніше і посіяти хаос.

“Руйнування інфраструктури вийшло на 40%. Був дуже сильно зруйнований прошарок мережі”, — зазначив Комаров.

Президент “Київстару” також повідомив, що радіофіксована мережа в полях покриває десятки тисяч об’єктів, мобільна мережа — 15 000 об’єктів, фіксована мережа — 80 000 об’єктів по всій Україні. Потім іде транзитна мережа, а потім віртуальна IT-мережа, яка керує як послугами, так і корпорацією.

“Найбільший удар був по віртуальному прошарку мережі. Було знищено багато серверів, було затерто багато даних. База даних клієнтів була повністю стерта. Це не профілі клієнтів, це внутрішні профілі, які допомагають системі”, — заявив Комаров, наголосивши при цьому, що у відновлювальній операції були залучені близько тисячі осіб.


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