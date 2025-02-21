Економіка

Хакери вкрали 1,46 млрд доларів з криптобіржі Bybit
21 Лютого 2025 20:40
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Хакери викачали $1,46 млрд з холодного гаманця Bybit в результаті масштабного зламу системи безпеки / Фото: tipranks.com
Хакери викачали $1,46 млрд з холодного гаманця Bybit в результаті масштабного зламу системи безпеки / Фото: tipranks.com

21 лютого зловмисники зламали холодний гаманець криптобіржі Bybit з мультипідписом. Хакери вивели всі Ether та похідні активи, що може стати однією з найбільших крадіжок в історії криптовалютних бірж – сума становить 1,46 млрд доларів.

Про це повідомляє Crypto News.

Генеральний директор Bybit Бен Чжоу заявив, що хакери проникли в холодний гаманець біржі з мультипідписом eth-2.3% Ethereum, викачавши майже 1,5 мільярда доларів криптовалюти. Вперше про злом повідомив відомий хакер ZachXBT, який попередив громадськість про підозрілі виведення коштів з Bybit.

Мультипідписні гаманці зазвичай використовуються для запобігання крадіжкам, оскільки для підтвердження транзакції потрібно схвалення кількох осіб. Якщо один з підписантів буде скомпрометований, інші можуть відмовити в авторизації переказу коштів. Однак у цьому випадку хакери змогли обдурити всіх підписантів, видавши фальшиву транзакцію за справжню.

За словами Чжоу, зловмисники замаскували транзакцію, щоб ввести в оману підписантів гаманця. У той час як команда вважала, що вони затверджують легітимну адресу, вони несвідомо санкціонували зміни в смартконтракті, що управляє холодним гаманцем ETH Bybit.

Викрадені кошти були переведені на невідомі адреси, а потім обміняні на Ethereum через децентралізовані біржі. Хакери також розділили активи на кілька адрес, щоб ускладнити відстеження.

Керівництво Bybit запевнило користувачів, що проблема стосується лише Ethereum-гаманця. Інші холодні гаманці залишаються безпечними, і всі інші транзакції працюють нормально.


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