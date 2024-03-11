Хакери атакували урядові сайти Франції та Естонії

Протягом останньої доби сайти кількох урядових департаментів Франції та Естонії зазнали низки кібератак.

Як повідомляє Politico, уряд Франції вже створив кризовий підрозділ для боротьби з ними.

“З неділі кілька урядових відомств стали об’єктом кібератак, технічні методи яких є звичайними, однак інтенсивність безпрецедентною. Ціллю атак стали низка міністерських служб”, — заявили в офісі прем’єр-міністра.

Команди, мобілізовані з міжміністерського відділу цифрових питань DINUM і французького агентства з кібербезпеки ANSSI, продовжують відбивати атаки, додали в офісі прем’єр-міністра.

Хто стоїть за нападами, поки що невідомо. Проросійське хакерське угруповання Anonymous Sudan взяло на себе відповідальність за “масовану кібератаку” на інфраструктуру Міжміністерського управління цифрових справ Франції у своєму Telegram-каналі.

Водночас в Управлінні інформаційних систем Естонії повідомили про масштабну кібератаку на вебсайти держсектору, пише Postimees.

У суботу до державних установ було надіслано майже три мільярди запитів на зловмисний доступ. Атаки зазнали, зокрема, сайти управління поліції та прикордонної охорони Естонії, податкової та митної служб, міністерства юстиції.

Зазначається, що завдяки швидким і злагодженим діям кіберфахівців вплив атаки на функціонування установ був незначним.