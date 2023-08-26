Кримінал

Хакери атакували польську залізницю

26 Серпня 2023 18:30
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хакер

Агентство внутрішньої безпеки Польщі розслідує випадок хакерської атаки, яка призвела до порушень у системі управління залізничним сполученням у країні. Про це повідомляє польське державне інформагентство PAP з посиланням на представника служби безпеки Станіслава Жарина.

За даними агентства, у зв’язку із стороннім втручанням у роботу системи управління залізничним транспортом у ніч на 26 серпня в Західно-Поморському воєводстві виникли перебої у слідуванні поїздів через хибне подання радіосигналу “стоп”.

Ще кілька інцидентів, пов’язаних з порушеннями руху поїздів, за даними PAP, сталися 24 серпня. Ці випадки розслідуються залізничною комісією. Як зазначив Жарин, ними займається також Агентство внутрішньої безпеки у координації з поліцією, залізничною службою охорони та відомством з електронних комунікацій. “Ми не виключаємо жодних сценаріїв”, – підкреслив Жарин, додавши, що служби безпеки сприймають ситуацію, що склалася, дуже серйозно, “враховуючи наявний контекст”. Він уточнив, що наразі доказів взаємозв’язку інцидентів 24 та 26 серпня немає.

“Ми знаємо, що вже протягом місяців робляться спроби дестабілізувати польську державу, – заявив він. – Такі спроби робляться Російською Федерацією спільно з Білоруссю, тому ми не недооцінюємо ті сигнали, які надходять на адресу Агентства внутрішньої безпеки”.


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Хакери атакували польську залізницю
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