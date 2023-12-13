Хакерська атака на “Київстар” не вплинула на ЗСУ, вона спрямована на цивільну інфраструктуру, – ГУР

Російська кібератака на український оператор мобільного звʼязку “Київстар” була спрямована проти цивільних мешканців, впливу на Сили оборони вона не мала.

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов, пише NV.

“Військові як на лінії фронту, так і сили, які забезпечують українські Сили безпеки і оборони, безумовно, мають альтернативні джерела зв’язку і захищені позиції для збереження інформації. Саме ця атака була спрямована на цивільну інфраструктуру”, – сказав Юсов.

На питання про готовність України відповісти на подібну атаку, Юсов відзначив, що “тут недоречно застосовувати такі емоційні категорії”.

При цьому він наголосив, що кібератака на Київстар не є реакцією від рф на атаку ГУР на Федеральну податкову систему Росії.

“Ні, це виключений сценарій, оскільки обидва ці операції, обидві ці атаки є достатньо тривалими в контексті підготовки і реалізації. І зрозуміло, що ворог так само не стоїть на місці і традиційно готує і продовжує кібератаки на українську цифрову інфраструктуру”, – додав він.