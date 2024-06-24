Гагаріна, Охлобистін і Шаман: Хто із одіозних росіян попав під санкції ЄС

Рада ЄС ухвалила 14-й пакет санкцій проти РФ, який передбачає заборону отримувати фінансування з Росії, реєстрацію інтелектуальної власності від російських громадян, а також продавати культурні цінності, якщо є підозра, що вони незаконно викрадені в Україні.
Водночас введено санкції проти 116 фізичних та юридичних осіб, що “підривають або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України”.
Зокрема, це стосується діячів культури, які відкрито підтримують вторгнення Росії та окупацію українських територій:
- співак Shaman (справжнє ім’я — Ярослав Дронов), оскільки він неодноразово брав участь у концертах з нагоди річниці вторгнення, а також виступав на тимчасово окупованих територіях;
- співачка Поліна Гагаріна: вона регулярно виступає на державних пропагандистських заходах, наприклад на святкуванні незаконної анексії чотирьох українських областей України або анексії Криму;
- актор Іван Охлобистін, який бере участь у пропагандистських заходах, а також відвідує тимчасово окуповані території та передає товари російським військовим;
- телеведучий, блогер, театральний і кіноактор Вʼячеслав Мантуров, який постійно виправдовує агресію Росії, а його публічні заяви щодо України відповідають риториці російських офіційних пропагандистів.