Політика

Гагаріна, Охлобистін і Шаман: Хто із одіозних росіян попав під санкції ЄС
24 Червня 2024 16:45
читать на русском →
санкції
Кадр із кліпу російського співака Shaman

Рада ЄС ухвалила 14-й пакет санкцій проти РФ, який передбачає заборону отримувати фінансування з Росії, реєстрацію інтелектуальної власності від російських громадян, а також продавати культурні цінності, якщо є підозра, що вони незаконно викрадені в Україні.

Водночас введено санкції проти 116 фізичних та юридичних осіб, що “підривають або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України”.

Зокрема, це стосується діячів культури, які відкрито підтримують вторгнення Росії та окупацію українських територій:

  • співак Shaman (справжнє ім’я — Ярослав Дронов), оскільки він неодноразово брав участь у концертах з нагоди річниці вторгнення, а також виступав на тимчасово окупованих територіях;
  • співачка Поліна Гагаріна: вона регулярно виступає на державних пропагандистських заходах, наприклад на святкуванні незаконної анексії чотирьох українських областей України або анексії Криму;
  • актор Іван Охлобистін, який бере участь у пропагандистських заходах, а також відвідує тимчасово окуповані території та передає товари російським військовим;
  • телеведучий, блогер, театральний і кіноактор Вʼячеслав Мантуров, який постійно виправдовує агресію Росії, а його публічні заяви щодо України відповідають риториці російських офіційних пропагандистів.

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
24 Червня 2024 15:10

Росіяни вдарили по Покровську рактами: щонайменше 4 загиблих та десятки поранених
24 Червня 2024 14:56

Начальник штабу “Азову” Кротевич подав заяву в ДБР на генерала Содоля, – ЗМІ
24 Червня 2024 14:46

Євросоюз схвалив виділення до €1,4 млрд на зброю для України за рахунок російських активів, – Politico
24 Червня 2024 14:13

СБУ викрили шахраїв у Черкасах, які вимагали 5 млн гривень з родини загиблого воїна 
24 Червня 2024 12:45

Рада ЄС погодила 14-й пакет санкцій проти РФ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
усі думки