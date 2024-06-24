Гагаріна, Охлобистін і Шаман: Хто із одіозних росіян попав під санкції ЄС

Рада ЄС ухвалила 14-й пакет санкцій проти РФ, який передбачає заборону отримувати фінансування з Росії, реєстрацію інтелектуальної власності від російських громадян, а також продавати культурні цінності, якщо є підозра, що вони незаконно викрадені в Україні.

Водночас введено санкції проти 116 фізичних та юридичних осіб, що “підривають або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України”.

Зокрема, це стосується діячів культури, які відкрито підтримують вторгнення Росії та окупацію українських територій: