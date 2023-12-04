Guardian: Пов’язані з росією та Китаєм хакери зламали найнебезпечніший ядерний об’єкт Британії

Британське видання Guardian провело розслідування та виявило, що найнебезпечніший ядерний об’єкт країни — комплекс Селлафілд, де міститься сховище ядерних відходів, — був зламаний кібергрупами, пов’язаними з росією та Китаєм.

Про це йдеться в матеріалі Guardian.

Журналісти стверджують, що влада не знає точно, коли ІТ-системи Селлафілду вперше зламали. За інформацією джерел, у 2015 році експерти зрозуміли, що в комп’ютерні мережі вбудовано зловмисне програмне забезпечення, яке може приховуватися та використовуватися для шпигунства чи атаки на системи.

Як зазначає Guardian, досі невідомо, чи вдалося знищити шпигунську програму. Також припускається, що іноземні хакери отримали доступ до деяких із найбільш чутливих видів діяльності Селлафілду, як-от переміщення радіоактивних відходів, моніторинг витоків небезпечних матеріалів і перевірка пожеж.

За словами джерел видання, повний масштаб втрат даних і поточних ризиків для систем важко оцінити через те, що Селлафілд протягом кількох років приховував інцидент.

Guardian зауважує, що, за даними джерел в Управлінні ядерного регулювання (ONR) Великої Британії та службах безпеки, у 2022 році щодо Селлафілду, який налічує понад 11 тисяч співробітників, застосували певні «спеціальні заходи» за постійні порушення кібербезпеки.

Вважається, що наглядовий орган також готується притягнути посадовців комплексу до відповідальності за кіберпровали.

ONR підтвердив, що Селлафілд не відповідає кіберстандартам, але відмовився коментувати порушення або заяви про «приховування».

«Деякі конкретні питання є предметом поточних розслідувань, тому ми не можемо наразі коментувати», — сказав речник ONR.

Проблема незахищених серверів у Селлафілді отримала прізвисько «Волдеморт» на честь лиходія із серії книг «Гаррі Поттер», за словами урядовця, знайомого з розслідуванням ONR. Посадовець схарактеризував серверну мережу комплексу як «фундаментально незахищену».