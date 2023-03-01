Політика

Guardian: Китай витрачає мільярди на проросійську дезінформацію

1 Березня 2023 13:21
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війна, кітай

У статті видання Guardian Джеймс Рубін, координатор Центру глобальної взаємодії пише, що зараз Росія та Китай витрачають мільярди доларів на маніпулювання інформацією про війну в Україні.

Джеймс Рубін наголошує, що Захід дуже повільно реагує на поширення Китаєм «отруйної» дезінформації, включаючи новини, які повністю відповідають позиції Росії щодо України: «Колодязь був отруєний китайською та російською дезінформацією».

За його словами, одним із головних тверджень, які Китай повторює та поширює російську пропаганду, є аргумент Кремля про те, що НАТО розв’язало війну в Україні.

Зазначимо, що доказом цього може бути т.зв. «мирний план» із 12 пунктів, запропонований Китаєм. Цей «мирний план» було розкритиковано більшістю країн та організаціями, оскільки, судячи з тез і пропозицій, озвучених у ньому, Пекін просто прийняв позицію Москви.


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