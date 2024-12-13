Економіка

Google Play забороняє монетизацію для додатків із Росії
13 Грудня 2024 09:02
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Google Play з 26 грудня призупиняє на невизначений термін проведення платежів розробникам додатків із банківськими рахунками в Росії. 

Відповідне повідомлення магазин додатків для Android надіслав російським продавцям, пишуть росЗМІ.

“Починаючи з 26 грудня 2024 року ми відхилятимемо всі спроби користувачів придбати ваші платні додатки, здійснити покупки в додатках (включно з новими передплатами) і продовжити передплати через Google Play платежі”, – йдеться в листі.

Завершити розрахунки з розробниками додатків з Росії за раніше зроблені покупки Google Play збирається до 15 січня.


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