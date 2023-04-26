Суспільство

Google оновив мапу Маріуполя Сервіс Google maps оновив супутникові знімки Маріуполя (старі знімки було зроблено ще 2021 року). На фото видно значні руйнування будівель, багато будинків знищено вщент. Поділитися:



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