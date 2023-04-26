Google оновив мапу Маріуполя

Сервіс Google maps оновив супутникові знімки Маріуполя (старі знімки було зроблено ще 2021 року).
На фото видно значні руйнування будівель, багато будинків знищено вщент.
Поділитися:
Сервіс Google maps оновив супутникові знімки Маріуполя (старі знімки було зроблено ще 2021 року).
На фото видно значні руйнування будівель, багато будинків знищено вщент.
Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал