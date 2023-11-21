Google Discover обмежив видачу російських пропагандистських ресурсів

Персоналізована стрічка рекомендацій Google Discover позбавила мільйонів переглядів телеканал «Царьград» та газету «Комсомольська правда». Про це пише “Агентство” з посиланням на LiveInternet.

Згідно зі статистичними даними, кількість переходів із сервісу Discover на сайт «Комсомольської правди» впала з 15 мільйонів на тижні з 30 жовтня до 5 листопада до 72 тисяч на тижні з 13 по 19 листопада. Кількість переходів на «Царьград» за аналогічні проміжки скоротилася з 2,2 мільйона до 13,7 тисяч.

Як зазначає “Агентство”, обмеження у стрічці рекомендацій призвели до того, що “Комсомольська правда” опустилася з першого на п’яте місце в категорії “Новини та ЗМІ” в рейтингу LiveInternet. Царгород при цьому посідає четверте місце в рейтингу, оскільки видання змогло істотно збільшити кількість переходів з аналогічного сервісу Яндекса.

Discover обмежив видачу не всіх російських пропагандистських ресурсів – так, наприклад, у сервісі все ще трапляються публікації Life.ru. Згідно з інформацією LiveInternet, сайт потрапив до десятки ресурсів, які отримали найбільше трафіку через стрічку рекомендацій Google Discover.