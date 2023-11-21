Техно

Google Discover обмежив видачу російських пропагандистських ресурсів

21 Листопада 2023 08:39
читать на русском →
пропаганда, Google

Персоналізована стрічка рекомендацій Google Discover позбавила мільйонів переглядів телеканал «Царьград» та газету «Комсомольська правда». Про це пише “Агентство” з посиланням на LiveInternet.

Згідно зі статистичними даними, кількість переходів із сервісу Discover на сайт «Комсомольської правди» впала з 15 мільйонів на тижні з 30 жовтня до 5 листопада до 72 тисяч на тижні з 13 по 19 листопада. Кількість переходів на «Царьград» за аналогічні проміжки скоротилася з 2,2 мільйона до 13,7 тисяч.

Як зазначає “Агентство”, обмеження у стрічці рекомендацій призвели до того, що “Комсомольська правда” опустилася з першого на п’яте місце в категорії “Новини та ЗМІ” в рейтингу LiveInternet. Царгород при цьому посідає четверте місце в рейтингу, оскільки видання змогло істотно збільшити кількість переходів з аналогічного сервісу Яндекса.

Discover обмежив видачу не всіх російських пропагандистських ресурсів – так, наприклад, у сервісі все ще трапляються публікації Life.ru. Згідно з інформацією LiveInternet, сайт потрапив до десятки ресурсів, які отримали найбільше трафіку через стрічку рекомендацій Google Discover.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Листопада 2023 10:51

Держдеп вніс у стоп-лист “м’ясника з Бучі”
21 Листопада 2023 11:55

Зросло число загиблих і постраждалих у Селидовому
21 Листопада 2023 10:20

Під обстріл попала шахта ДП “Селидіввугілля”: є значні руйнування, загинула людина
21 Листопада 2023 10:03

Постачання снарядів США Україні знизилося на 30%
21 Листопада 2023 09:26

Зранку окупанти обстріляли Козачу Лопань. Одна людина загинула
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
усі думки