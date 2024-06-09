G7 планує пригрозити невеликим китайським банкам через зв’язки з Росією

Американські чиновники очікують, що Група семи (G7) багатих демократичних країн наступного тижня надішле нове жорстке попередження невеликим китайським банкам, щоб вони припинили допомагати Росії ухилятися від західних санкцій, повідомили Reuters двоє людей, знайомих з цим питанням.

Очікується, що лідери, які зберуться на саміт 13-15 червня в Італії, організований прем’єр-міністром Джорджіа Мелоні, під час своїх закритих зустрічей зосередяться на загрозі, яку становить зростаюча китайсько-російська торгівля для війни в Україні, і на тому, що з цим робити.

За словами американського чиновника, який брав участь у плануванні саміту, а також іншої особи, поінформованої з цього питання, результатом цих розмов, ймовірно, стануть публічні заяви щодо китайських банків.

Очікується, що Сполучені Штати та їхні партнери по G7 – Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Японія – не вживатимуть жодних негайних каральних заходів проти будь-яких банків під час саміту, таких як обмеження доступу до системи обміну повідомленнями SWIFT або припинення доступу до долара. Кажуть, що вони зосередяться на менших установах, а не на найбільших китайських банках, сказав один із співрозмовників.

За словами джерел, переговори про точний формат і зміст попередження все ще тривають. Про плани обговорити цю тему на саміті G7 раніше не повідомлялося.

Даліп Сінгх, заступник радника з національної безпеки з питань міжнародної економіки, заявив цього тижня в інтерв’ю Центру за нову американську безпеку, що він очікує, що лідери G7 звернуть увагу на підтримку Китаєм російської економіки, яка зараз переорієнтована на війну.

“Наше занепокоєння викликає те, що Китай дедалі більше стає фабрикою російської військової машини. Ви можете назвати це арсеналом автократії, якщо врахувати, що військові амбіції Росії, очевидно, загрожують існуванню України, але дедалі більше – європейській безпеці, НАТО і трансатлантичній безпеці”, – сказав він.