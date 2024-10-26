G-7 остаточно погодила кредит Україні на $50 млрд, забезпечений російськими активами

Країни «Великої сімки» остаточно погодили надання Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів, забезпеченого прибутком від іммобілізованих активів російського центрального банку, розчистивши таким чином шлях до отримання Києвом такої необхідної допомоги і значною мірою захистивши критичне фінансування від результатів президентських виборів у США.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Сьогодні ми, лідери «Групи семи», досягли консенсусу щодо того, як надати Україні близько 50 мільярдів доларів у вигляді надзвичайних кредитів на прискорення зростання доходів (ERA)», – йдеться у спільній заяві лідерів G-7. «Кредитні кошти будуть розподілені за різними каналами для підтримки бюджету України, військової допомоги та допомоги у відновленні».

Угода була укладена після того, як США та їхні союзники подолали проблеми, пов’язані з тим, як структурувати такий кредит і, що більш важливо, як гарантувати його повернення, щоб платники податків не опинилися на гачку.

США заявили, що нададуть 20 мільярдів доларів, Європа, як очікується, внесе приблизно таку саму суму, а Велика Британія заявила, що виділить близько 3 мільярдів доларів. Очікується, що Канада і Японія також зроблять свій внесок.

За умовами узгодженого механізму, США, ЄС та інші країни «Великої сімки» нададуть Україні кредит, який буде погашено коштом прибутку, отриманого від приблизно 280 мільярдів доларів заблокованих коштів, більша частина яких знерухомлена в Європі.

Кредит надасть фінансову підтримку Україні в її спробах відновити і захистити себе, а також допоможе покрити її фінансові потреби до 2025 року і далі.

США та їхні союзники мають намір використовувати цей кредит як сигнал про свою неослабну підтримку Києва і послання президенту Росії Володимиру Путіну, що він не зможе переграти їх у цьому конфлікті.

“Ми не послабимо нашу рішучість надати Україні підтримку, необхідну їй для перемоги”, – йдеться в заяві лідерів “Великої сімки”.

США розраховують виділити принаймні половину своєї частки в 20 мільярдів доларів механізму Світового банку, що управлятиме американськими кредитами, у грудні цього року, а можливо, і всю суму. Такі терміни означають, що США можуть повністю виплатити свою частку до вступу на посаду наступної адміністрації у 2025 році.

Угода про позику завершує рік інтенсивних дипломатичних зусиль США, спрямованих на те, щоб переконати союзників, особливо в Європі, використовувати економічну цінність цих активів.

Хоча первісна вимога США про повне вилучення заморожених коштів зустріла серйозний опір, переговори про використання активів для отримання вигоди для України набирали обертів, особливо коли політична обстановка по обидва боки Атлантики поставила під сумнів подальше надання допомоги, що фінансується платниками податків.