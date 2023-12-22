Спорт

Футболістам клубу “Оболонь” прийшла групова повістка в ТЦК, – ЗМІ

22 Грудня 2023 21:48
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мобілізація

Футболісти і працівники київського клубу “Оболонь”, який виступає в Українській Прем’єр-лізі, отримали повістки до ТЦК та СП. Всього військкомат цього тижня надіслав професійним спортсменам 25 повісток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інсайдерську інформацію спортивного журналіста Михайла Співаковського.

“Зараз головний курорт для українських футболістів – це Буковель. Якщо ви поїдете в Буковель, то буде важко пройти від ялинки до ялинки, щоб не зустріти футболіста. Деякі навіть на лижах катаються”, – розповів він.

“Насправді, це дуже контрастує з тим, що сталося на цьому тижні з гравцями “Оболоні”. За нашою інформацією, в “Оболонь” надійшла групова повістка на 25, здається, осіб”, – додав Співаковський.

У клубі офіційно жодним чином поки не коментують слова журналіста. Офіційно немає ні підтвердження, ні спростування.


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