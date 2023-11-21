FT: ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів

Держави-члени Євросоюзу обговорюють можливе обмеження пересування для дипломатів із Росії. Таку ідею запропонували чеські політики в рамках переговорів щодо 12-го пакету санкцій, повідомляє британська газета Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела.

Як пише газета, Чехія пропонує видавати російським дипломатам візи та посвідки на проживання, щоб ті перебували всередині лише однієї країни і не могли безперешкодно пересуватися по всьому Євросоюзу. Представники країни також хочуть, щоб у дипломатів із Росії приймали лише біометричні паспорти, оскільки їх складніше підробити.

Співрозмовник FT пояснив пропозицію тим, що на територію Чехії “прибувають агенти ГРУ та інших служб”. Обговорення, як уточнює газета, знаходиться на початковій стадії, і запропоновані обмеження, найімовірніше, не будуть запроваджені в черговому пакеті санкцій.