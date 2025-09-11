FT: Який план Путіна проти східного флангу НАТО?

Вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі змусило винищувачі НАТО піднятися в небо і збити частину цілей. Це перший випадок прямої взаємодії оборонного альянсу з російськими збройними силами з моменту початку повномасштабного вторгнення Путіна в Україну.

Це знаменує собою новий небезпечний розділ у конфлікті, що триває більше трьох з половиною років, пише Financial Times.

Однак, як кажуть офіційні особи, експерти з оборони та аналітики, це також показало, наскільки не готова Європа до такого масового повітряного нападу, який Росія завдає Україні практично щоночі, оголивши масштаб інвестицій, необхідних для зміцнення східного флангу НАТО.

«Москва напевно зрозуміла, що ми досі не винесли уроків з того, з чим Україна стикалася роками», — заявив Бен Ходжес, колишній командувач армії США в Європі. «Ми до цього абсолютно не готові… і ось тепер вони вже біля наших дверей».

«Це, очевидно, не було випадковістю, враховуючи кількість дронів», — сказав Ходжес. «Це була репетиція. Щоб перевірити, наскільки хороші наші системи раннього оповіщення і який час нашої реакції».

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто назвав вторгнення безпілотників навмисною атакою, яка переслідувала дві цілі: спровокувати і перевірити.

«Москва навмисно розпалює ескалацію, якої ніхто не хоче», — заявив Крозетто. «Очевидно, що вона не зацікавлена ні в перемир’ї, ні в мирі».

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що з приблизно 19 безпілотників, які вторглися, було збито чотири. За даними польських військових, більшість безпілотників були приманками, які Росія регулярно використовувала для відволікання уваги ППО.

Туск повідомив парламенту, що кілька безпілотників залетіли з Білорусі, де в п’ятницю почнуться масштабні військові навчання вздовж кордонів з Польщею і Литвою.

Польща та її балтійські сусіди вже приведені в стан підвищеної готовності напередодні російсько-білоруських військових навчань «Захід», які пройдуть цього тижня. Ці навчання, що проводяться раз на чотири роки, відпрацьовують спільну відповідь на «напад з боку країни НАТО». У вівторок Туск розпорядився повністю закрити кордон Польщі з Білоруссю напередодні цих агресивних навчань.

Попередні навчання відпрацьовували можливий ядерний удар по Варшаві, а останні маневри восени 2021 року були частиною нарощування військ і озброєнь Росії на її західному кордоні, яке в кінцевому підсумку було використано для вторгнення в Україну.

Аналітики кажуть, що цього року навчання «Захід» матимуть три цілі: перевірити реакцію НАТО на провокації, такі як вторгнення безпілотників, продемонструвати, що Росія, незважаючи на військові невдачі в Україні, як і раніше, є грізною бойовою силою, і підтримувати стан тривоги в державах-членах НАТО, що межують з Росією та Білоруссю.

Останніми днями російські офіційні особи посилили риторику на адресу сусідів по НАТО, звинувачуючи їх у військових наступах і створюючи для Москви можливість виправдати власні «відповідні дії».

У своїй статті для держагентства ТАСС цього тижня Дмитро Медведєв звинуватив Фінляндію в «проведенні конфронтаційного курсу на підготовку до війни з Росією». У неділю Микола Патрушев, один з найближчих помічників Путіна, у своїй колонці для газети «Комерсант» звинуватив західні країни в тому, що вони «серйозно вирішили підняти ставки, перетворивши Балтійське море на арену неоголошеної гібридної війни».

Туск у середу заявив, що, хоча нинішня ситуація не є «станом війни», вона «значно небезпечніша за всі попередні».