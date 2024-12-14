Українське військове керівництво звільнило командувача, який керував операціями на сході Донецької області, де оборона Києва руйнується, в той час як Росія просувається до ключового логістичного вузла.

У п’ятницю український посадовець підтвердив Financial Times, що Олександр Луценко був знятий з посади командувача Донецької оперативно-тактичної групи.

Українські війська під командуванням Луценка не змогли зупинити широкомасштабний наступ російських військ, які лише за останній місяць зайняли територію, приблизно в половину площі Лондона. Чиновник повідомив, що Луценко отримає іншу посаду в сухопутних військах. Його замінить бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Раніше в п’ятницю головний український генерал Олександр Сирський заявив з командного центру поблизу міста Покровськ – серця операції на сході Донецької області і ключового логістичного вузла для армії – що бої точаться з російською армією, яка «переважає … в першу чергу в живій силі».

«Бої надзвичайно жорсткі, – сказав Сирський. «Росіяни кидають усі наявні сили вперед, намагаючись прорвати оборону наших військ».

Deep State, українська група з відстеження війни, близька до міністерства оборони, заявила, що українські війська, які захищають чотири села на південь від Покровська, опинилися під загрозою оточення, оскільки російські війська атакують «з усіх боків».

Найбільший виробник сталі в Україні, компанія «Метінвест», також оголосила про призупинення роботи єдиної шахти з видобутку коксівного вугілля в країні після того, як російські війська наблизилися на відстань до 2 км до підприємства під Покровськом, згідно з повідомленням компанії.

Шахта видобувала близько половини загального обсягу видобутку вугілля Метінвесту в Україні і є джерелом вугілля, необхідного для виробництва коксу, який необхідний для виробництва сталі. Метінвест заявив, що евакуював основний персонал та членів їхніх сімей з території шахти.

Російські війська останнім часом просуваються найшвидшими темпами з 2022 року, і зараз їхньою метою є Покровськ, а також ключові міста Курахове і Велика Новосілка на півдні. Ця територія знаходиться поблизу трьох основних автомагістралей, які ведуть до Дніпропетровської області та міста Дніпро, що має вирішальне значення для операцій українських військових на більшій частині 1000-кілометрової лінії фронту.

Підкреслюючи важку ситуацію, в якій опинилася українська армія на східному фронті, Сирський попередив, що незабаром йому доведеться вдатися до прийняття «нестандартних рішень, щоб підвищити стійкість оборони і більш ефективно знищувати окупантів».

Він не уточнив, що це будуть за заходи. Але Сирський, який розробив суперечливе вторгнення Києва в Курську область Росії в серпні та успішний контрнаступ у Харкові в 2022 році, відомий тим, що йде на ризик, намагаючись зірвати плани противника і змінити хід бойових дій на полі бою.

На думку аналітиків, найбільша проблема України – це людські ресурси. Досвідчені військовослужбовці гинуть або отримують поранення, а мобілізаційні зусилля значною мірою провалилися. Середній вік українського солдата становить близько 45 років, при цьому багато нових призовників перебувають у поганій фізичній формі.

Російські війська значно переважають українські, незважаючи на те, що несуть більші втрати на фронті. Командири в Донецькій області розповіли FT, що їхніх солдатів іноді переважали у співвідношенні 8:1.

США закликали Зеленського знизити призовний вік з 25 до 18 років, щоб вирішити проблему нестачі робочої сили, яка послабила позиції ЗСУ на полі бою і сприяла значним успіхам Росії. Але він рішуче відкинув цю пораду і спробував перекласти провину на затримки в постачанні західних озброєнь.

«Нехай не буде спекуляцій – наша держава не готується знижувати мобілізаційний вік», – заявив Зеленський у парламенті минулого місяця.