FT: У США обговорюють можливий перезапуск “Північного потоку”

Колишній агент спецслужб і давній соратник президента Росії Володимира Путіна Маттіас Варніг працює над відновленням газопроводу Nord Stream 2 для постачання російського газу в Європу за підтримки американських інвесторів. Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, Варніг шукає можливості залучити інвесторів зі США для реалізації цього проєкту, що, ймовірно, є частиною ширших неофіційних переговорів щодо припинення війни в Україні та відновлення економічних зв’язків між Вашингтоном і Москвою.

Обговорення можливості купівлі газопроводу вели декілька груп інвесторів. Одна з них, очолювана представниками США, підготувала попередні пропозиції щодо угоди з Газпромом, хоча поки що невідомо, хто саме стоїть за цими ініціативами.

На даний момент Nord Stream 2 не функціонує: одну з двох гілок газопроводу зруйнували вибухи у вересні 2022 року, а друга залишилася недоторканою, проте її так і не ввели в експлуатацію.

Щоб повернути газопровід до роботи, необхідно скасувати санкції США та ЄС, а також отримати згоду Німеччини на транспортування російського газу. У Берліні та Брюсселі це питання викликає занепокоєння, і європейські лідери вже почали обговорювати можливі наслідки такого сценарію.

Видання зазначає, що ідея відновлення роботи Nord Stream 2 може бути пов’язана з прагненням адміністрації Дональда Трампа досягти мирної угоди з Росією без залучення України та Європи. Путін, зі свого боку, публічно заявляв про економічні вигоди, які США можуть отримати від співпраці з Кремлем у разі мирного врегулювання війни.

У січні 2025 року Nord Stream 2 AG, компанія-оператор газопроводу, отримала від швейцарського суду відтермінування банкрутства, аргументуючи це можливими змінами у політичній ситуації після президентських виборів у США та парламентських виборів у Німеччині.