FT: Трамп сіє зерна антиамериканського альянсу

«Наша стратегія щодо тарифів полягатиме в тому, щоб спочатку стріляти, а потім ставити запитання». Так сказав автору статті у Financial Times Гідеону Рахману наприкінці минулого року один з ключових економічних політиків Дональда Трампа.

Така мачо-розхристаність нині в моді у Вашингтоні. Але тактика президента США «стріляти з ходу» є дуже небезпечною – як для самої Америки, так і для країн, на які він націлився, запровадивши тарифи.

Потенційні економічні ризики для США – зростання інфляції та промисловий спад – добре відомі.

Стратегічні наслідки для Америки менш очевидні, але можуть бути настільки ж серйозними і навіть більш тривалими. Тарифи Трампа загрожують зруйнувати єдність західного альянсу. Він сіє насіння альтернативного угруповання, сформованого багатьма країнами, які відчувають нову загрозу з боку Америки. Спочатку співпраця буде неформальною, але чим довше триватимуть тарифні війни, тим міцнішою вона буде.

Крах західної єдності став би мрією, що стала реальністю для Росії та Китаю. Самого Трампа це може не хвилювати; він часто висловлював своє захоплення Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном. Але Марко Рубіо і Майк Вальс – люди, яких Трамп призначив державним секретарем і радником з питань національної безпеки – обидва стверджують, що стримування китайської могутності є головним стратегічним викликом, що стоїть перед США.

Якщо це так, то з боку Трампа було б дуже нерозумно вводити тарифи проти Китаю, Мексики та Канади. Тим самим він створює збіг інтересів між цими трьома країнами, а також ЄС, який, як було сказано, є наступним у черзі на отримання тарифного режиму.

Коли адміністрація Байдена вступила на посаду в 2021 році, ЄС був готовий проштовхнути нову інвестиційну угоду з Китаєм. Але від цієї ідеї відмовилися через тиск з боку Вашингтона та прорахунки Пекіна. Наприкінці періоду правління Байдена США та Європейська комісія тісно співпрацювали над зусиллями, спрямованими на «де-ризикування» торгівлі з Китаєм та обмеження експорту ключових технологій.

Ключовим висновком адміністрації Байдена було те, що якщо США беруть участь у глобальному змаганні з Китаєм, то вони матимуть набагато більше шансів на перемогу, якщо зможуть переконати інші розвинені демократії працювати пліч-о-пліч з ними. Трамп, навпаки, вирішив переслідувати союзників Америки набагато енергійніше, ніж її супротивників. Ймовірним наслідком цього є те, що він відштовхне цих союзників назад до Китаю.

Європейські політики вже знають, що амбітні цілі, які вони поставили перед зеленим переходом, будуть неможливими без китайських електромобілів, акумуляторів і сонячних панелей. Загроза втрати американських ринків зробить китайський ринок ще більш необхідним. Коли минулого тижня я запропонував одному високопоставленому європейському політику припустити, що ЄС може знову розглянути можливість потепління відносин з Китаєм, вона відповіла: «Ви знаєте, я не хочу, щоб ми розмовляли про це: «Повірте мені, ця розмова вже ведеться».

Деякі впливові європейці навіть запитують, хто зараз становить більшу загрозу – США чи Китай. Ще два місяці тому це було б абсурдним питанням. Але саме Трамп, а не Сі, говорить про ліквідацію незалежності Канади, країни-члена НАТО. І саме адміністрація Трампа та Ілон Маск, а не китайський уряд, просувають ультраправих в Європі.

Китайський меркантилізм і підтримка Пекіном війни Росії проти України залишаються головними каменями спотикання для будь-якого зближення між Китаєм і Брюсселем. Але якщо адміністрація Трампа відмовиться від України, а Пекін займе жорсткішу позицію щодо Росії, шлях для нахилу Європи в бік Китаю буде відкрито.

Китай також відчує нові можливості в Латинській Америці, коли континент розлютиться через американські загрози Панамі та Мексиці. Агресивні дії США проти цих країн, включно із застосуванням військової сили, цілком можливі, враховуючи рішучість Трампа відновити контроль над Панамським каналом і взятися за мексиканські наркокартелі.

Але агресія Трампа щодо Мексики, швидше за все, буде контрпродуктивною. Якщо тарифи штовхнуть Мексику в глибоку рецесію, потік зневірених людей, що прямують до США, лише збільшиться – так само, як і влада наркокартелів, чий експорт не обкладається тарифами.

Канада і Мексика болісно усвідомлюють, що в торговельній війні зі США шанси проти них. Але вони змушені діяти у відповідь. Жоден національний лідер не може дозволити собі виглядати слабким перед обличчям американських залякувань. І удар у відповідь Трампу, ймовірно, є правильним стратегічним кроком. Як сказав мені нещодавно один європейський міністр закордонних справ: «Якщо Трамп вдарить вас в обличчя, а ви не відповісте, він просто вдарить вас знову».

Такі країни, як Великобританія та Японія, які ще не стали об’єктом тарифів, можуть зітхнути з полегшенням. Але вони обманюють себе, якщо думають, що стриманість забезпечить їм імунітет. Якщо Трамп вирішить, що його перша тарифна війна спрацювала, він неодмінно шукатиме нові цілі.

Корпоративній Америці також потрібно прокинутися і припинити підлабузницькі розмови про повернення «тваринного духу» в економіку США. Те, що Трамп по суті пропонує Америці, – це економічна автаркія і руйнування західного альянсу. Це було б економічною і стратегічною катастрофою для американського бізнесу – і для США в цілому.