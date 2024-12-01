FT: Трамп обрав жорсткого критика “глибинної держави” Каша Пателя новим головою ФБР

Новообраний президент Дональд Трамп заявив, що призначить Каша Пателя, лояльного і жорсткого критика «глибинної держави», на посаду голови ФБР, що свідчить про його прагнення усунути Крістофера Рея з посади очільника відомства, пише Financial Times.

Патель, який був радником міністра оборони за попередньої адміністрації Трампа, запропонував позбавити ФБР функції збору розвідданих і очистити його ряди від співробітників, які не підтримують Трампа. Він також розмірковував про відплату критикам Трампа.

«Я з гордістю оголошую, що Кашьяп «Каш» Патель стане наступним директором Федерального бюро розслідувань», – написав Трамп на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social в суботу ввечері.

«Каш – блискучий юрист, слідчий і борець за «Америку понад усе», який присвятив свою кар’єру викриттю корупції, захисту правосуддя і захисту американського народу».

«Це ФБР покладе край зростаючій епідемії злочинності в Америці, ліквідує злочинні угруповання мігрантів і зупинить лиходійство торгівлі людьми та наркотиками через кордон», – додав Трамп.

Давній прихильник Трампа, Патель також працював федеральним прокурором і державним захисником, але не має такого великого досвіду роботи в правоохоронних органах, як багато директорів ФБР.

Він виступав проти передбачуваної «дворівневої системи правосуддя», яка, за його словами, є «зброєю, яку обирає глибинна держава». Федеральна кримінальна справа за звинуваченням Трампа в неналежному поводженні з секретними документами була «найкращим визначенням» такої системи, заявив Пател в інтерв’ю правому подкастеру Шону Райану на початку цього року.

У подкасті, який наприкінці минулого року вів союзник Трампа Стівен Беннон, Пател пообіцяв провести розслідування і «переслідувати» журналістів, які «брехали» і «допомагали Джо Байдену фальсифікувати президентські вибори».

«Незалежно від того, чи буде це кримінальним або цивільним шляхом, ми це з’ясуємо», – сказав Пател Беннону.

У своїй книзі «Урядові гангстери» Пател виклав список «головних реформ для перемоги над глибинною державою» – передбачуваним постійним урядом лівих бюрократів, які, на думку Трампа і його союзників, працювали проти його першої адміністрації.

«Слід ФБР став дуже великим, і найбільша проблема, з якою зіткнулося ФБР, пов’язана з його розвідувальними підрозділами, – сказав Патель Райану. «Я б зламав цей компонент».

Пател також пообіцяв «закрити» історичну штаб-квартиру ФБР у Вашингтоні «в перший же день, а наступного дня знову відкрити її як музей “глибинної держави”.

Він також «візьме 7000 співробітників, які працюють в цій будівлі, і відправить їх по всій Америці переслідувати злочинців», – сказав Патель. «Ідіть і будьте копами, ви і є копи».

До того, як приєднатися до адміністрації під час першого терміну Трампа, Пател працював співробітником Постійного комітету Палати представників з питань розвідки під керівництвом конгресмена-республіканця Девіна Нунеса, допомагаючи проводити розслідування комітету щодо втручання Росії в кампанію 2016 року.

Намагання Трампа поставити Пателя на чолі головного правоохоронного органу США потребуватиме схвалення Сенату.

Трамп призначив чинного директора ФБР Крістопера Рея у 2017 році, і термін його повноважень не закінчується до 2027 року. Трамп відкрито критикував Рея, особливо після того, як правоохоронці обшукали його резиденцію в пошуках секретних документів.