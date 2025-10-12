FT: США допомагають Україні завдавати ударів по російській енергетичній інфраструктурі

Адміністрація Дональда Трампа з літа координує з Україною удари по російських енергетичних об’єктах, які, за словами американських і українських посадовців, мають на меті послабити економіку Росії та змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Про це повідомила газета The Financial Times.

За даними видання, американська розвідка протягом кількох місяців надавала Києву дані, які дозволили здійснювати точні удари по стратегічних об’єктах — насамперед нафтопереробних заводах — далеко за межами фронту. Ця підтримка, що посилилася з середини літа, стала ключовою у проведенні атак, яким раніше перешкоджав Білий дім Джо Байдена. У результаті зросли ціни на пальне в Росії, а Москва змушена була скоротити експорт дизелю та збільшити імпорт пального.

Як зазначає FT, обмін розвідувальними даними став черговим свідченням того, що президент Трамп посилив підтримку України на тлі зростаючого розчарування Путіним. Поворотним моментом став телефонний дзвінок між Трампом і Володимиром Зеленським у липні, коли американський президент запитав, чи могла б Україна завдати удару по Москві у разі отримання від Вашингтона зброї великої дальності. За даними джерел, Трамп тоді висловив підтримку стратегії, яка має «змусити росіян відчути біль» і підштовхнути Кремль до переговорів.

Американська розвідка допомагає Києву визначати маршрути, висоту і час місій, що дозволяє українським безпілотникам великої дальності уникати російської ППО. Три джерела, знайомі з операцією, повідомили, що Вашингтон брав участь у всіх етапах планування. За їхніми словами, Україна обирає цілі для ударів, а США надають дані про вразливість цих об’єктів.

Втім, деякі учасники операції стверджують, що США також позначають пріоритетні цілі для України. Один зі співрозмовників FT назвав українські безпілотники «інструментом», за допомогою якого Вашингтон може послабити російську економіку.

Трамп, за інформацією видання, втратив терпіння до Путіна після безрезультатного саміту на Алясці. Це, серед іншого, вплинуло на його рішення надати Києву ширшу підтримку.

Видання нагадує, що Вашингтон уже тривалий час ділиться розвідданими з Україною — зокрема для ударів по російських військових об’єктах на окупованих територіях і для раннього попередження про ракетні атаки. Проте донині США не визнавали прямої участі у завдаванні ударів по енергетичній інфраструктурі Росії.

Теперішня позиція Трампа різко контрастує з початком його другого терміну, коли він тимчасово призупинив обмін розвідданими, намагаючись змусити Київ розпочати переговори з Москвою.

На брифінгу в Києві Зеленський відмовився коментувати роль американської розвідки у глибоких ударах по території Росії, але підтвердив, що співпраця триває «для власного захисту», зокрема в межах систем ППО Patriot, Nasams і Iris-T.

За даними FT, успіх України у завданні далеких ударів пояснюється технічним вдосконаленням безпілотників та зростанням їхнього виробництва. У масованих атаках беруть участь Служба безпеки України, Сили безпілотних систем ЗСУ та інші спецпідрозділи.

Зеленський повідомив, що під час операцій застосовуються українські дрони великої дальності «Огненна точка» і «Лютий» — іноді до 300 одиниць за раз. Також використовуються ракети власного виробництва «Нептун» і «Фламінго».

У суботу СБУ заявила про успішну атаку безпілотниками на нафтопереробний завод «Башнафта-УНПЗ» у місті Уфа, розташованому за 1400 кілометрів від України. Це вже третій удар по енергетичних об’єктах Башкирії за останній місяць.

В СБУ підтвердили FT, що «удари на великі відстані спрямовані на знищення військового потенціалу противника, включно з його економічними ресурсами».

За оцінками дослідницької групи Energy Aspects, щонайменше 16 із 38 нафтопереробних заводів у Росії постраждали від пожеж, що призвело до зупинки понад мільйона барелів потужностей на добу.

Зеленський заявив, що через українські удари Москва втратила до 20% потужностей із виробництва пального та змушена імпортувати бензин з Білорусі й Китаю.

У Кремлі тим часом заявили, що США та НАТО «регулярно» постачають Україні розвіддані для ударів по російських енергетичних об’єктах. Сам Трамп, за словами FT, ще не ухвалив рішення щодо передачі Києву ракет великої дальності, зокрема «Томагавків», але не виключив цього варіанту.