FT: Що насправді стоїть за різким поворотом Дональда Трампа до Росії?

Повертаючись у середу ввечері з Флориди на літаку Air Force One, Дональда Трампа запитали, чи вірить він, що Росія буде вести добросовісні переговори щодо врегулювання війни в Україні.

«Я вірю. Я думаю, що росіяни хочуть, щоб війна закінчилася, я дійсно вірю в це», – відповів президент США під час 14-хвилинного брифінгу з журналістами, пише Financial Times.

Трамп прямо наполягав на тому, що Москва має перевагу в конфлікті. «Вони захопили велику територію, – сказав він про Росію. «Тож карти у них на руках».

Під час передвиборчої кампанії 2024 року Трамп постійно заявляв, що прагнутиме припинити війну в Україні, щойно знову обійме посаду в Білому домі в січні.

Але навіть при цьому швидкість, з якою Трамп за останні 10 днів поспішав налагодити прямі переговори з Росією, була запаморочливою – приголомшуючи західних союзників Америки і відкриваючи перспективу того, що єдність НАТО буде розірвана на шматки. Україна поки що залишається поза переговорами.

Кроки, зроблені Трампом, включають телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, зустріч на високому рівні між його дипломатичними представниками з питань національної безпеки та їхніми російськими колегами в Саудівській Аравії, а також відрядження до Києва міністра фінансів Скотта Бессента і відставного генерала Кіта Келлога з метою чинити тиск на Україну, щоб вона почала йти на поступки.

Трамп також додав жорстку публічну критику президента України Володимира Зеленського, назвавши його «диктатором», який чіпляється за владу, і звинувативши його в першу чергу в російській агресії.

Такий підхід знаменує собою приголомшливий розворот у політиці США щодо України відтоді, як три роки тому почалося повномасштабне вторгнення Росії. За попередника Трампа, Джо Байдена, Вашингтон дотримувався стратегії, яка поєднувала рішучу підтримку України з дипломатичною ізоляцією та фінансовим покаранням уряду Путіна.

По суті, зараз США ставляться до Москви як до великої держави в міжнародних відносинах так, як не ставилися до неї щонайменше два десятиліття – можливо, відтоді, як вторгнення Путіна в Грузію у 2008 році почало викликати тривогу на Заході щодо його намірів.

Цей зсув має наслідки не лише для зв’язків США з Росією та Україною, але й для відносин Америки з НАТО та ЄС. Стовпи трансатлантичних відносин, які будувалися десятиліттями, зараз піддаються серйозним випробуванням.

У перші тижні після переобрання Трампа союзники Америки в Європі, республіканці в Конгресі та вашингтонський зовнішньополітичний істеблішмент були заспокоєні обіцянками, що він буде дотримуватися підходу «миру через силу».

Натомість, оскільки Трамп стрімко зблизився з Москвою, вони намагаються зрозуміти, що його новий підхід означає для війни в Україні – і для позиції Америки у все більш багатополярному світі.

Андреа Кендалл-Тейлор, директор програми трансатлантичної безпеки в CNAS, каже, що стало очевидним, що пріоритетом Трампа є «припинення війни за будь-яку ціну», незважаючи на наслідки.

«Мене найбільше непокоїть те, що Путін, по суті, збирається домогтися поступок від Сполучених Штатів таким чином, що це лише зміцнить його позиції для більшої агресії в майбутньому», – каже Кендалл-Тейлор. «Це було лише запрошенням для Путіна до подальшої ескалації».

Джейсон Кроу, член Палати представників Конгресу США від штату Колорадо від Демократичної партії, сказав FT, що, «як і більшість воєн», конфлікт в Україні, ймовірно, закінчиться за столом переговорів, але Трамп пішов неправильним шляхом.

«Починати переговори із зустрічі з противником. … на противагу нашому партнеру, Україні, – це абсолютно неправильний сигнал і все почалося з неправильної ноги», – каже він.

Політика США щодо Росії та України виглядала «нестабільною» і непослідовною, змінюючись «з кожним днем і кожним твітом», додає Кроу. «[Члени адміністрації], очевидно, роблять суперечливі заяви і виконують роботу, яка часом суперечить один одному».

Вихрове зближення між США та Росією почалося, коли спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф розпочав таємні переговори з російськими чиновниками про обмін ув’язнених на американського вчителя Марка Фогеля, який був затриманий у серпні 2021 року за спробу в’їзду в Росію з невеликою кількістю канабісу. Віткофф поїхав до Москви, щоб забрати Фогеля додому на початку цього місяця, і зустрівся там з Путіним, з яким провів понад три години.

«Це справило великий ефект. Я вважаю, що це був прояв доброї волі з боку президента Путіна … і це призвело до великого позитиву», – каже Віткофф.

Візит держсекретаря Трампа Марко Рубіо вже був запланований в Ер-Ріяді на цьому тижні для переговорів щодо війни в Газі, тому саудівська столиця була логічним місцем для початку переговорів з Росією про Україну.

У вівторок саудівці прийняли високопоставлених американських і російських чиновників у розкішному палаці Дірія, де команди говорили протягом чотирьох з половиною годин, включаючи робочий обід зі стейка, гребінців, баранини, риби та ікри.

Після цього американські посадовці заявили, що вони відчули, що російські чиновники прийшли з відкритим серцем, піднімаючи історичні претензії, але не читаючи багатогодинні лекції.

«Я повернувся сьогодні переконаним, що вони готові розпочати серйозний процес, щоб визначити, як, як швидко і за допомогою якого механізму можна покласти край цій війні», – сказав Рубіо після переговорів. «Чи зможемо ми врешті-решт досягти цього результату, очевидно, залежатиме від готовності кожної зі сторін конфлікту погодитися на певні речі».

У партії, в якій все ще є чимало яструбів національної безпеки, деякі республіканці починають нервувати через російську політику Трампа. «Тією мірою, якою Білий дім заявляє, що Україна розпочала війну, я не згоден», – заявив у середу журналістам Джон Кеннеді, сенатор-республіканець від Луїзіани. «Я думаю, що війну розпочав Володимир Путін. Я також переконаний на власному гіркому досвіді, що Володимир Путін – гангстер».

Але представники адміністрації рішуче захищали загравання з Росією і намагалися придушити будь-яку критику зсередини своїх рядів у зародку – стверджуючи, що вони намагаються вирішити конфлікт, який тягнеться вже три роки.

«Як ви збираєтеся закінчити війну, якщо ви не розмовляєте з Росією?» запитав у четвер віце-президент Джей Ді Венс. «Ви повинні говорити з усіма, хто бере участь у бойових діях, якщо ви дійсно хочете покласти край конфлікту».

«Мир в інтересах Росії, в інтересах України. Це в інтересах Європи, – продовжив він. «Але, що найважливіше, мир в інтересах американського народу».

До поїздки Віткоффа до Москви Трамп і його команда, здавалося, були набагато більше стурбовані тим, що Путін виявився менш зацікавленим, ніж Зеленський, у тому, щоб сісти за стіл переговорів. Вони навіть попереджали, що можуть посилити санкції США щодо російської енергетики, щоб чинити більший тиск на Москву.

Але цього тижня динаміка кардинально змінилася. Американські чиновники кажуть, що відмова України від запропонованої компанією «Бессент» угоди щодо прав на видобуток корисних копалин, яка б гарантувала США половину всіх доходів, погіршила настрій Трампа щодо Зеленського.

«Президент Трамп, очевидно, зараз дуже розчарований президентом Зеленським, тим, що він не сів за стіл переговорів, що він не захотів скористатися цією можливістю, яку ми запропонували, я думаю, він врешті-решт дійде до цього, і я сподіваюся, що дуже швидко», – заявив радник президента з національної безпеки Майк Уолтц журналістам у Білому домі в четвер.

Ендрю Бішоп, керівник відділу політичних досліджень Signum Global Advisors, вважає, що Трамп прийшов до висновку, що він повинен зробити «щось драматичне», щоб зламати «інерцію» в конфлікті з обох сторін, і вирішив, що краще взятися за Україну, ніж за Росію. «Враховуючи як його відносну неприязнь до Зеленського, так і потенційну економічну ціну переслідування Росії за допомогою значного посилення нафтових санкцій, він обрав Україну», – говорить Бішоп.

Особиста критика Зеленського була особливо різкою для деяких. «Він думає, що вони з Путіним друзі, і йому не подобається Зеленський», – каже Джон Болтон, радник Трампа з національної безпеки під час його першого терміну і колишній посол США в ООН. «Трамп повторює речі, в які росіяни хотіли б, щоб решта світу повірила, але які просто не відповідають дійсності».

Він додає: «Кожного разу, коли ви озираєтеся, Трамп дає Путіну все більшу перевагу».

Макс Бергманн, директор програми Європи, Росії та Євразії Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, каже, що США «по суті продають демократію, яка бореться за свою свободу проти авторитарного диктатора, який є одним з наших найстаріших і найдовших супротивників».

«Проблема, яку я бачу, полягає в тому, що США отримують від цього?», – каже він. «На які поступки йде Росія? Що ми отримуємо від Росії?»

Більшість республіканців – в тому числі й ті, хто в минулому критикував Путіна – все ще дають Трампу презумпцію невинуватості. Сенатор Рік Скотт з Флориди розповів Financial Times, що у своїх розмовах з президентом Трамп «хоче, щоб Росія програла, щоб Україна перемогла, і щоб війна закінчилася. Тому він збирається притягнути Путіна до відповідальності».

«Я не довіряю Путіну. Він – підла людина», – додає Скотт.

У середу Джон Тьюн, лідер більшості в Сенаті, заявив журналістам: «Я підтримую мирний вихід і результат в Україні, і я думаю, що зараз адміністрація, президент і його команда працюють над тим, щоб досягти цього».

«Ви повинні дати їм трохи простору», – додав він.

Болтон вважає, що шкоду, заподіяну ухилом у бік Росії, ще можна виправити. «Сприймати Трампа як відображення постійних змін в американській політиці – це помилка, – стверджує він. «Для цього немає більшості в Конгресі. Хоча люди залякані і не будуть говорити про це публічно, я не думаю, що це підтримується більшістю в країні».

«Росія була повністю ізольована і змушена була тікати – дуже сильно тікати – і це просто дає Путіну рятівний круг», – каже Вільям Померанц, старший науковий співробітник і експерт з питань Росії в Центрі Вільсона, вашингтонському аналітичному центрі.

Чи відбудеться угода насправді, значною мірою залежатиме від того, якою частиною своєї території Україна готова поступитися, а також від наявності гарантій безпеки, які стримуватимуть подальшу агресію з боку Москви. Україна наполягатиме на найсильніших гарантіях від своїх західних союзників, але Москва може відхилити більшість, якщо не всі, з цих вимог.

Аня Мануель, колишній співробітник Державного департаменту в адміністрації Джорджа Буша, яка зараз перебуває на Аспенському безпековому форумі, каже, що просто «відмовитися від України» було б згубною політикою, але вона все ще бачить можливості для укладення угоди.

«Можна уявити собі Україну, яка віддає трохи землі в обмін на демократичний, західний, процвітаючий режим, який є абсолютно життєздатним», – каже вона. Членство в ЄС і навіть в НАТО з часом може стати можливим, продовжує вона.

Однак наразі Трамп знову змусив світ здригнутися через своє швидке повернення до взаємодії з Путіним. «Це вказує на набагато більш реалістичний, багатополярний світ», – каже Бергманн. «Але я думаю, що в ньому Сполучені Штати набагато самотніші».