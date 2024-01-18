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FT: Серія атак і кампаній проти українських журналістів кидає тінь на Зеленського

18 Січня 2024 16:32
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Фізичні атаки на журналістів та інформаційні атаки у мережі кидають тінь на роботу Володимира Зеленського щодо захисту свободи ЗМІ, пише Financial Times.

17 січня Медіарух — спільнота, що об’єднує журналістів провідних українських медіа, журналістів-розслідувачів та експертів медійних громадських організацій — закликав президента України «рішуче засудити» напади та «взяти під контроль розслідування», щоб з’ясувати, хто за ними стоїть.

Зеленський заявив, що СБУ почала розслідування щодо стеження за журналістами, додавши: «Будь-який тиск на журналістів є неприпустимим».

FT нагадує, що свобода ЗМІ в Україні була частково обмежена через те, що уряд назвав проблемою національної безпеки після російського вторгнення, а Репортери без кордонів попередили, що війна «загрожує виживанню українських ЗМІ».

У статті наголошується, що раніше журналісти ставали цілями онлайн-кампаній залякування та наклепницьких кампаній, але в останні дні це переросло у переслідування в реальному житті.

Financial Times згадує про викривача корупції у Міноборони України Юрія Ніколова, до якого 14 січня стукали кілька чоловіків, кричали, що його відправлять на передову та наклеїли йому на двері плакати, на яких його називали «зрадником» і «провокатором».

Статті Ніколова призвели до відставки міністра оборони Олексія Резнікова, нагадує видання.

Після інциденту біля квартири Ніколова у провладних Telegram-каналах з’явились фотографії, зроблені учасниками нападу, що спровокувало звинувачення в тому, що інцидент стався за згодою одного з правоохоронних органів, сказано у статті.

Головна редакторка Детектор Медіа Наталія Лигачова заявила FT, що ця справа показує, як онлайн-атаки які, як стверджується, здійснюються за вказівкою уряду, на журналістів, що намагаються притягнути до відповідальності представників влади, перемістилися у реальний світ.

За її словами, провладні онлайн-голоси, які називають себе «інформаційною армією», діють «найпідлішим чином», «перетворюючи всіх критиків влади на російських агентів, ухильників, ворогів президента та України».

Після появи невідомих біля квартири Ніколова відбулись події, схожі на скоординовану кампанію з дискредитації інформаційного агентства Bihus.info, що викривало корупцію в уряді роками, сказано у статті.

Денис Бігус розповів, що за кількома його співробітниками, схоже, стежили, після того як у мережі з’явилося відео, на якому нібито видно, як деякі з них вживають заборонені наркотики під час приватної новорічної вечірки. Вони орендували котедж під Києвом, де без їхнього відома встановили камеру, заявив Бігус.

Він також висловив припущення, що телефони журналістів прослуховувалися більше року, оскільки розмови, включені у відео, датуються 2022 роком.

Відео було опубліковане через день після того, як Bihus.info опублікував розслідування звітів, підготованих державною компанією, контрольованою нардепом від президентської партії, яка аналізувала «критичні» статті ЗМІ щодо президента України та його кабінету, зауважує FT.


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