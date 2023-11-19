FT: Російські кілери та диверсанти націлені на збройову промисловість Болгарії

Зброяр Еміліан Гебрев пережив дві спроби отруєння, а його заводи з виробництва боєприпасів були підпалені, пише The Financial Times.

Його компанія Emco виробляє більшу частину болгарських патронів та танкових снарядів радянського зразка, що поставляються Києву. Гебрев стверджує, що російські диверсанти активно атакують його заводи та склади, зокрема після початку широкомасштабного вторгнення в Україну минулого року.

«Російські загрози [означають] необхідність впровадження нового комплексу заходів як на національному рівні, так і на рівні альянсу», – написав він у відповідях на питання FT електронною поштою.

Він мав на увазі НАТО, членом якого є Болгарія з 2004 року. Виробник зброї заявив, що оперативники російської військової розвідки (ГРУ), які двічі намагалися вбити його в 2015 році, «очевидно, діяли за наказом з дуже високого рівня в Москві», але зазначив, що залишається незрозумілим, навіщо Росії використовувати диверсійні методи на об’єктах, пов’язаних з обороною, та [проти] окремих життів на території НАТО та ЄС».

Жоден з російських оперативників не був затриманий або притягнутий до відповідальності у зв’язку з його отруєннями і вибухами на об’єктах його компанії, і Гебрев звинуватив у цьому вплив Москви на уряд Болгарії.

З часів холодної війни «Болгарія була надто відкритою та розслабленою, що створювало зручні умови для вільної діяльності агентів ГРУ», – заявляє він.

Збройовий магнат був отруєний у 2015 році фосфорорганічною нервово-паралітичною речовиною, схожою на «Новичок», яка через три роки була використана при замаху на колишнього співробітника російської розвідки Сергія Скрипаля на території Великобританії.

У випадку Гебрева нервово-паралітична речовина була нанесена на ручку дверей його автомобіля на парковці в Софії. Він впав у кому на кілька тижнів, але потім видужав. Через кілька місяців на дачі у нього з’явилися схожі симптоми отруєння, і його терміново доправили до лікарні.

Болгарська прокуратура провела розслідування стосовно трьох співробітників ГРУ, підозрюваних у поводженні з нервово-паралітичною речовиною, і звинуватила їх у замаху на вбивство. Однак у 2020 році провадження у справі було припинено, влада послалася на застопорений процес та відсутність міжнародної правової допомоги.

Експерти зазначають, що Emco – одна з небагатьох компаній, які виробляють за межами Росії 125-мм танкові снаряди радянського стандарту, які досі використовуються українськими військами для своїх старих танків. Такі специфічні можливості можуть бути однією з причин, через які болгарський виробник стає об’єктом диверсій.

«Росіяни дуже цікавляться нашими об’єктами та людьми, які на них працюють», – наголосив один із болгарських чиновників, який побажав залишитися невідомим. «Питання у тому, як болгарська влада може захистити галузь та окремих людей, її власників. Непродумані розслідування, знищення доказів – це проблема».

Вперше компанія Emco стала об’єктом нападу у 2011 році, коли на одному з її складів у центральній частині Болгарії пролунав вибух. За словами Гебрева, це був перший акт саботажу проти його заводів – твердження, яке не було підтверджено офіційним розслідуванням.

За минулі роки сталися й інші вибухи, у тому числі вибух у 2022 році та велика пожежа цього року на підприємстві Emco у Карнобаті на сході Болгарії.

За його словами, подібні інциденти відбувалися і на інших збройових підприємствах, але влада не розслідувала обставини.

Корупція серед болгарських прокурорів та відсутність розслідувань їхньої злочинної поведінки неодноразово фігурували у доповідях Європейської комісії. Безкарність прокурорів і вплив Росії також є однією з причин, названих кількома столицями ЄС для блокування приєднання Болгарії до Шенгенської зони.

При нещодавно обраному прозахідному уряді в Софії, який пообіцяв обмежити вплив Росії, у червні було зміщено головного прокурора, а реформа правосуддя ускладнила припинення справ про корупцію та організовану злочинність. Новий уряд Болгарії розраховує на те, що збройова промисловість країни зможе стимулювати економічне зростання у найбіднішому члені ЄС.

У 2022 р. болгарський експорт зріс більш ніж на 1 млрд євро порівняно з попереднім роком, і значна частина цього обсягу припадає на виробництво боєприпасів, заявив міністр оборони Болгарії. Однак колишній міністр оборони Велізар Шаламанов заявив, що російське проникнення продовжує заважати амбіціям Болгарії: «Ми маємо реформувати секретні служби. Союзники НАТО не довірятимуть нам, якщо ми не зможемо захистити західні ноу-хау».