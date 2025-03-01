FT: Орбан закликав ЄС розпочати мирні переговори з Москвою

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагає від ЄС розпочати «прямі переговори з Росією про припинення вогню» у війні проти України.

Орбан також заявив, що виступає проти спроб знайти будь-який консенсус щодо України серед 27 країн-членів блоку. Його вимога була викладена в листі до президента Ради ЄС Антоніу Кошти, який був надісланий у суботу, і з яким ознайомилася газета Financial Times.

Погроза найбільш проросійського лідера ЄС заблокувати будь-яку угоду пролунала після того, як президент США Дональд Трамп вирішив розпочати двосторонні мирні переговори з Кремлем в обхід Києва та Європи, а також після словесної атаки Трампа на лідера України Володимира Зеленського в Білому домі в п’ятницю.

Його лист з’явився після того, як Брюссель розповсюдив проект висновків для майбутнього саміту лідерів ЄС, які передбачають додаткову військову підтримку України та швидке збільшення витрат на оборону європейськими столицями. Зеленського запросили взяти участь у саміті, який відбудеться у четвер.

«Стало очевидним, що в нашому підході до України існують стратегічні розбіжності, які неможливо подолати шляхом підготовки проектів або комунікації», – написав Орбан Кошті.

Посол Орбана в ЄС зробив аналогічні заяви під час зустрічі послів ЄС у Брюсселі в п’ятницю.

Європейські лідери мають зустрітися в Лондоні в неділю на поспішно організованому саміті, який організовує прем’єр-міністр Великобританії сер Кейр Стармер, щоб сформулювати пропозиції щодо колективного захисту України і збільшення витрат на оборону, зменшуючи залежність континенту від Америки.

П’ятничні публічні розбіжності між Трампом і Зеленським підкреслили, наскільки далеко США відійшли за останні тижні від своєї попередньої позиції постійної підтримки України в боротьбі з Росією – і яка відстань зараз існує між Вашингтоном і його європейськими союзниками.

І в листі Орбана, і в коментарях його посла цитується резолюція Ради Безпеки ООН, прийнята за підтримки США і Росії цього тижня, в якій не згадується вторгнення Москви в Україну і міститься вимога «швидкого припинення конфлікту». Європейські столиці утрималися під час голосування.

«Резолюція [ООН] сигналізує про новий етап в історії конфлікту і робить всі попередні узгоджені формулювання Європейської Ради неактуальними», – написав Орбан у листі до Кошти.