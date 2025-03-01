FT: Конфлікт між Трампом і Зеленським змушує українців хвилюватися

О 9 годині ранку в суботу група жінок вийшла на найжвавішу вулицю в центрі Києва і зупинила рух, щоб вшанувати хвилиною мовчання загиблих. Гучномовець відрахував 60 секунд, перш ніж пролунали перші рядки національного гімну – «Ще не вмерла України і слава, і воля».

Водії та пасажири вийшли зі своїх автомобілів, стоячи в знак мовчазної пошани, поки музика луною розносилася вулицею. Це був вражаючий прояв поваги, стійкості і непокори – характерні риси реакції України за три роки, що минули відтоді, як повномасштабне вторгнення Росії спровокувало найгірший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. І, здається, вони набули особливого значення на наступний день після палкої сутички президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Джей-Ді Венсом, пише Financial Times.

Українці, загартовані неодноразовими російськими атаками і швидко згуртовуються перед обличчям зовнішніх загроз, підтримують свого лідера після шокуючої зустрічі, яка значно погіршила відносини Києва з Вашингтоном.

«Зеленський вчинив правильно. Навіть якщо це нам дорого коштувало, мова йшла про гідність», – сказала Соломія Бобровська, опозиційний депутат і член парламентського комітету з питань національної безпеки та розвідки. Нападки Трампа і Венса – принаймні в короткостроковій перспективі – надихнуть українські війська, заявив FT командир артилерійського підрозділу, який воює на східному фронті. «Це було довбане шоу, і Трамп не приховував [свого презирства]» до Зеленського, – сказав він. «Це чудове нагадування про необхідність покладатися тільки на себе, з усією повагою до тих, хто нам допоміг».

У Києві опозиційний депутат Інна Совсун закликала співвітчизників «зберігати спокій». «Це не найгірше, з чим ми зіткнулися – хоча, як і будь-який ніж у спину, він найболючіший, коли несподіваний», – сказала вона. Дехто побачив у самому публічному скандалі пропагандистську перемогу Кремля. «Здається, президент Трамп перебільшив, коли сказав, що між Росією і США великий океан», – написав Станіслав Асєєв, український письменник і колишній військовий, у своєму пості на X. “Сьогодні Америка була ближче до Москви, ніж будь-коли в історії”.

По всій Україні існує реальне відчуття, що країна вступила в найнебезпечнішу фазу війни з моменту нападу Росії на Київ у перші тижні широкомасштабної агресії три роки тому. Звинувачення Трампа в тому, що Зеленський «грає в азартні ігри з третьою світовою війною», посилило занепокоєння. Урядовий радник, який спостерігав за розгортанням драми на званій вечері в Києві в п’ятницю ввечері, описав відчуття «небезпеки», побоюючись, що ворожість президента США призведе до відмови від України. «Трамп принизив українського президента», – сказав радник. Українці очікували, що Трамп і Зеленський підпишуть угоду про видобуток корисних копалин – крок, який Зеленський вважає вирішальним для забезпечення підтримки США щодо майбутніх гарантій припинення вогню.

Але людина, присутня із Зеленським в Овальному кабінеті, повідомила FT, що угода залишилася непідписаною.

Володимир Фесенко, директор Центру політичних досліджень «Пента», київського аналітичного центру, сказав, що очікував спалаху напруженості під час майбутніх мирних переговорів, враховуючи, що позиції Трампа і Зеленського не були повністю узгоджені – «але це сталося набагато раніше», ніж він думав. «Враховуючи … надзвичайну емоційність і Зеленського, і Трампа, і провокаційну роль Джей Ді Венса, це повинно було статися [в якийсь момент]», – сказав Фесенко. За його словами, зараз Захід зіткнувся з повномасштабною «кризою, як у відносинах між Зеленським і Трампом, так і на міждержавному рівні». Цей конфлікт посилив занепокоєння українців щодо стійкості підтримки з боку США.

Члени українського парламенту і солдати, які воюють на фронті, заявили, що побоюються звинувачень з боку США, які за останні три роки надали Україні військову допомогу на суму 66 мільярдів доларів. Трамп може скоротити безпекову допомогу, необхідну Україні для стримування просування російських військ на полях битв на сході України, а також для збиття ракет і безпілотників, які щодня атакують її критично важливу інфраструктуру. Вона також може перервати зв’язок Starlink, що надається компанією SpaceX Ілона Маска, який широко використовується українськими військовими для зв’язку та управління безпілотниками через 1000-кілометрову лінію фронту. Будь-яке послаблення підтримки з боку США дасть Москві перевагу.

«Йдеться не лише про зброю – що більш важливо, США надають Україні розвіддані, включаючи інформацію в режимі реального часу про запуски російських ракет і безпілотників, від яких ми повністю залежимо», – сказав Володимир Ар’єв, опозиційний депутат і близький союзник колишнього президента Петра Порошенка, який критично ставиться до Зеленського. Ар’єв заявив, що Україна і США «повинні знайти дипломатичні рішення» для відновлення відносин, щоб «адміністрація Трампа продовжила надання вже узгодженої допомоги».

За словами українських та американських посадовців, близько $3,85 млрд з того, що Конгрес дозволив додатково вилучити зі сховищ Пентагону, залишається невикористаним.

«Винні обидві сторони, але Україна знаходиться у більш вразливому становищі, – сказав Ар’єв. – Тому ми повинні відкинути всі роздуми та емоції і сконцентруватися на досягненні результатів».

У суботу Зеленський звернувся до соціальних мереж, щоб подякувати Трампу і народу США за «життєво важливу» підтримку. Але він підкреслив, що важливо бути «чесним і прямим», і повторив свою позицію щодо припинення вогню.

«Як колись сказав президент Рейган, «Мир – це не просто відсутність війни», – написав Зеленський. «Ми говоримо про справедливий і тривалий мир – свободу, справедливість і права людини для всіх. Припинення вогню не спрацює з Путіним. Він порушував перемир’я 25 разів за останні 10 років. Справжній мир – це єдине рішення».