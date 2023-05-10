Кримінал

ФСБ затримала 5 людей за спробу теракту у військовій частині. Наймолодшому – 15 років

10 Травня 2023 09:23
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росія, фсб

За даними «Бази», у Балашихі під Москвою спецслужби затримали групу молодих людей, які за допомогою підкопу планували пробратися до підмосковної військової частини.

Як встановили слідчі, вони вже розробили план атаки та шляхи відходу, а також заздалегідь перекинули до військової частини інструменти, щоб зробити підкоп. За версією правоохоронців, молодики збиралися підірвати техніку та влаштувати підпал.

Найстаршому із затриманих 20 років, а наймолодшому — 15. За даними слідства, вони знайомі вже давно. Тепер проти молодих людей порушена кримінальна справа — їм можуть загрожувати тривалі терміни ув’язнення.


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