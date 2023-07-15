Кримінал

ФСБ стверджує, що СБУ хотіла вбити Симоньян та Собчак

15 Липня 2023 13:44
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фсб

ФСБ заявляє, що «запобігла підготовці українськими спецслужбами вбивства» головного редактора «Росії сьогодні» та RT Маргарити Симоньян та журналістки Ксенії Собчак.

За твердженням ФСБ, минулої п’ятниці в Москві та Рязанській області було затримано “членів неонацистського угруповання “Параграф-882”, які проводили розвідку біля місць роботи та проживання журналісток.

“Вони підтвердили підготовку замахів за завданням СБУ за винагороду у розмірі 1,5 мільйона рублів за кожне вбивство”, – заявили у ФСБ.

“У затриманих вилучено автомат Калашнікова з патронами, гумові кийки, ножі, кастети та наручники”, – йдеться у повідомленні.


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