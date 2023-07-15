ФСБ стверджує, що СБУ хотіла вбити Симоньян та Собчак

ФСБ заявляє, що «запобігла підготовці українськими спецслужбами вбивства» головного редактора «Росії сьогодні» та RT Маргарити Симоньян та журналістки Ксенії Собчак.

За твердженням ФСБ, минулої п’ятниці в Москві та Рязанській області було затримано “членів неонацистського угруповання “Параграф-882”, які проводили розвідку біля місць роботи та проживання журналісток.

“Вони підтвердили підготовку замахів за завданням СБУ за винагороду у розмірі 1,5 мільйона рублів за кожне вбивство”, – заявили у ФСБ.

“У затриманих вилучено автомат Калашнікова з патронами, гумові кийки, ножі, кастети та наручники”, – йдеться у повідомленні.