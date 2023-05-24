Freedom House: рейтинг Угорщини погіршився більше, ніж рейтинг будь-якої країни, крім Росії

Стан демократії в Угорщині продовжує погіршуватися, йдеться в поширеній 24 травня доповіді американської дослідницької групи Freedom House.

У щорічному звіті про країни колишнього радянського блоку Freedom House стверджує, що рейтинг Угорщини погіршився більше, ніж рейтинг будь-якої країни, крім Росії, де обмеження свобод із боку влади значно посилилося після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Парламентські вибори в Угорщині «рясніли порушеннями, зловживаннями адміністративним ресурсом і викривленнями в роботі ЗМІ», йдеться в звіті організації.

«Підтримувані урядом кампанії наклепу проти критично важливих неурядових організацій і членів Національної судової ради, яка вважається останнім прихистком судової незалежності Угорщини, продемонстрували дедалі більшу нетерпимість режиму Орбана до голосів інакодумців», – йдеться в повідомленні.

У доповіді протиставляється траєкторія Угорщини та Польщі, де Freedom House «зневагу до ліберальної демократії» з боку владної партії. Але польські виборці матимуть більше виборчої свободи, йдеться у звіті, організація також відзначає Варшаву за те, що вона прийняла мільйони українських біженців і підтримує жорстку європейську лінію проти Росії.

Freedom House оцінив рівень демократії в Угорщині на 43 бали – порівняно з 45 балами роком раніше, натомість Польща зберегла торішній показник на рівні 59 балів. Рівень демократії в Росії оцінений у 2 бали (торік було 5).

Серед усіх країн колишньої радянської зони впливу Естонія отримала найвищий бал – 83, за нею йдуть Латвія, Словенія, Литва та Чехія.