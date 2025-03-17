Французький євродепутат вимагає від  США повернути Статую Свободи

Депутат Європейського парламенту від Франції Рафаель Глюксманн заявив, що Сполучені Штати більше не уособлюють цінності, які надихнули Париж подарувати їм Статую Свободи у XIX столітті.

Як повідомляє Le Figaro, він висловив цю думку 16 березня на з’їзді своєї партії Place Publique.

“Ми скажемо американцям, які вирішили стати на бік тиранів: “Поверніть нам Статую Свободи”, — заявив Глюксманн.

Євродепутат також розкритикував політику США щодо війни в Україні та зазначив, що Франція, ймовірно, краще зберігатиме символ свободи, ніж Америка.

Франція подарувала США Статую Свободи у 1886 році на знак дружби та до 100-річчя американської незалежності. Монумент, створений французьким скульптором Огюстом Бартольді, був виготовлений у Франції, а потім доставлений до Нью-Йорка і зібраний там.