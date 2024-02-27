Політика

Французькі війська можуть мати небойову роль в Україні – глава МЗС

27 Лютого 2024 19:13
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Міністр Європи та закордонних справ Франції Стефан Сежурне / Фото: AP

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне спробував роз’яснити коментарі президента Еммануеля Макрона про те, що Париж може відправити війська в Україну для конкретних потреб, але не для участі у війні проти Росії.

Про це він сказав під час виступу у французькому парламенті 27 лютого, повідомляє Reuters.

“Ми повинні розглянути нові дії на підтримку України. Вони мають відповідати дуже конкретним потребам. Я маю на увазі, зокрема, розмінування, кіберзахист, виробництво зброї на місці, на українській території. Деякі з дій можуть вимагати присутності на українській території, не переходячи при цьому поріг бойових дій. Нічого не можна виключати. Це було і залишається сьогодні позицією президента Республіки”, — сказав Сежурне.

Французькі дипломати заявили, що ідея Макрона полягала в тому, щоб розпалити дискусію з цього приводу, але конкретних планів у цьому напрямку немає.

Це спровокувало низку відповідей союзників, які заявили, що не мають наміру надсилати війська в Україну.

Макрон у понеділок не виключив, що європейські країни надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, оскільки союзники погодилися докладати більше зусиль, щоб швидше доставити боєприпаси до Києва.


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