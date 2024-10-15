Французьке ЗМІ звинуватило Україну в постачанні зброї повстанцям з Малі. МЗС спростовує

Україна відкидає звинувачення, які поширили деякі міжнародні ЗМІ, у нібито причетності нашої держави до постачань БПЛА повстанцям у Малі.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

“Ми також категорично заперечуємо усі звинувачення, які періодично лунають з вуст високопосадовців Республіки Малі та Республіки Нігер, у нібито причетності України до “співпраці з терористами”, “постачанні терористам озброєння та наданні їм інформації”,”«підтримці Україною терористичної коаліції” тощо”, – йдеться у заяві.

Раніше французьке видання Le Monde писало про підтримку малійських повстанців з боку України. За даними видання, кілька представників повстанців їздили в Україну, щоб навчитися виготовляти та поводитися з безпілотниками, оснащеними вибухівкою.

Крім того, журналісти пригадують розгром групи “вагнерівців” у Малі, що сталася наприкінці липня. Вони зазначають, що перемога повстанців стала можливою, зокрема, завдяки використанню турецьких безпілотників Bayraktar TB2.