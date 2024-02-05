Франція викликає посла РФ через загибель волонтерів у Бериславі — ЗМІ

Міністерство закордонних справ Франції 5 лютого викликало посла РФ у Парижі Олексія Мєшкова у зв’язку з загибеллю двох французьких волонтерів у Бериславі Херсонської області.

Про це повідомляє BFMTV із посиланням на дипломатичне джерело.

За словами джерела, Париж також “засудить відновлення дезінформації, спрямованої проти Франції”.

Зазначається, що напруженість між Францією та Росією зросла через Україну. Москва критикує “мілітаристське божевілля” Франції після заяв про нові поставки зброї Києву.

Франція також очікує, що стане об’єктом нової російської дезінформації, оскільки президент Еммануель Макрон має відвідати Україну в лютому.