Політика

Франція та США посилять військову допомогу Україні

1 Грудня 2022 21:44
35
сша, допомога, франція

Франція та США підтвердили рішучість продовжувати посилювати військову допомогу Україні, заявив французький президент Еммануель Макрон у Вашингтоні.

“Сьогоднішні переговори (з президентом США Джо Байденом) допомогли нам підтвердити низку ініціатив, які ми маємо намір реалізувати найближчими днями та тижнями, зокрема – посилити допомогу українським військовим, щоб це дозволило їм вистояти”, – сказав Макрон на прес-конференції за підсумками переговорів з Байденом.

Французький президент перебуває з офіційним візитом до США з 29 листопада до 2 грудня. Сьогодні він провів переговори з американським лідером Джо Байденом у Білому домі.

За словами французького лідера, країни також домовились допомагати громадянському населенню України.

“Ми завжди дотримувалися однієї позиції – допомагати Україні вистояти, не поступатися нашими цінностями… уникати ескалації конфлікту, а також робити все, щоб у слушний момент, на умовах, які визначать українці… ми почнемо відновлювати світ”, – зазначив президент Франції.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Грудня 2022 22:04
85

Байден: Путін прорахувався у всьому
1 Грудня 2022 21:44
35

Франція та США посилять військову допомогу Україні
1 Грудня 2022 20:47
39

Генсек НАТО: Поки що рано говорити про передачу Україні систем ППО “Патріот”
1 Грудня 2022 19:43
225

BBC: Відео із закликами вбивати українців збирають мільйони переглядів у тіктоці
1 Грудня 2022 19:05
87

Ще два посольства України отримали погрози на свою адресу
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Россия альтернативная: меньше Ватикана, но с большой буквы
Віталій ПОРТНИКОВ

Соглашайтесь на Гаагу
Юрій БУТУСОВ

Втрати у війні
Александр КИРШ

Хегер вам, или У кого шарфик, а у кого — Терехов
Александр КИРШ

Возмездие: если за Киев — по москве, почему за Харьков — лишь по курску?
Юрій БУТУСОВ

Стратегія Путіна
усі думки