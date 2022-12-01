Франція та США посилять військову допомогу Україні

Франція та США підтвердили рішучість продовжувати посилювати військову допомогу Україні, заявив французький президент Еммануель Макрон у Вашингтоні.

“Сьогоднішні переговори (з президентом США Джо Байденом) допомогли нам підтвердити низку ініціатив, які ми маємо намір реалізувати найближчими днями та тижнями, зокрема – посилити допомогу українським військовим, щоб це дозволило їм вистояти”, – сказав Макрон на прес-конференції за підсумками переговорів з Байденом.

Французький президент перебуває з офіційним візитом до США з 29 листопада до 2 грудня. Сьогодні він провів переговори з американським лідером Джо Байденом у Білому домі.

За словами французького лідера, країни також домовились допомагати громадянському населенню України.

“Ми завжди дотримувалися однієї позиції – допомагати Україні вистояти, не поступатися нашими цінностями… уникати ескалації конфлікту, а також робити все, щоб у слушний момент, на умовах, які визначать українці… ми почнемо відновлювати світ”, – зазначив президент Франції.