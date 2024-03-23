Економіка

Франція та Німеччина спільно вироблятимуть військову техніку в Україні

23 Березня 2024 11:59
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зброя, німеччина, франція
Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у Берліні 22 березня 2024 року / Фото AFP

Конгломерат KNDS, який об’єднує німецьку KMW та французьку Nexter, вироблятиме запчастини та боєприпаси, а згодом і цілі системи озброєння, пише видання Le Monde.

У п’ятницю, 22 березня, Франція та Німеччина домовилися про спільне виробництво військової техніки в Україні. На зустрічі в Берліні між міністром збройних сил Франції Себастьяном Лекорню та міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом було досягнуто домовленості, яка відкриває шлях до створення першого франко-німецького збройового заводу на українській землі, пише французьке видання.

Угода стосується конгломерату сухопутних озброєнь KNDS, який об’єднує німецьку Krauss-Maffei Wegmann (KMW) та французьку Nexter, виробника гармати Caesar. Обидві компанії домовилися про створення дочірнього підприємства в Україні, яке спочатку вироблятиме запасні частини та боєприпаси, а згодом – цілі системи озброєння.

Ця дочірня компанія була створена головним чином для того, щоб сприяти поверненню до робочого стану військової техніки, яка вже була доставлена KNDS і була пошкоджена під час війни. Це, наприклад, танки Leopoard і гаубиці Panzerhaubitze 2000 з боку KMW, а також гармати Caesar з боку Nexter. Ідея полягає в тому, щоб надати пріоритет виробництву в Україні деталей, які найшвидше ламаються, і таким чином “спростити питання логістики”, як пояснили в в оточенні Лекорну.

Однак, у п’ятницю пан Лекорню і пан Пісторіус ухилилися від відповіді на питання про терміни створення цієї дочірньої компанії, зокрема, з міркувань безпеки. Темпи можуть бути прискореними, і деякі джерела припускають, що це може статися в 2024 році. Як з німецької, так і з французької сторони все ще тривають дискусії щодо того, як найкраще “інтегрувати” різні проекти, що перебувають на стадії розробки, зокрема, з українськими спільними підприємствами.

Для Nexter найбільш знаковий проект стосується створення центру підтримки спеціально для гармат “Caesar”, який вивчається з вересня 2023 року. Це важливе питання в той час, коли в рамках реструктуризації допомоги Україні, розпочатої від самого початку на європейському рівні в тісній координації зі Сполученими Штатами, Франція намагається взяти на себе лідерство в артилерії, збільшуючи експорт свого флагманського продукту.

З початку війни Київ вже отримав майже п’ятдесят “Caesar” (дев’ятнадцять з яких передала Данія). Українці щойно купили ще шість за власні кошти, а Париж оголосив у січні, що готовий оплатити ще дванадцять із загальної виробничої потужності сімдесяти двох на наступний рік. “Це потужний символ, – каже Некстер.


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