Франція та Іспанія відреагували на рішення трьох країн заборонити ввезення зерна з України

Міністри сільського господарства Франції та Іспанії засудили рішення Польщі, Угорщини та Словаччини в односторонньому порядку заборонити імпорт українського зерна.

Про це вони сказали у Брюсселі перед зустріччю міністрів сільського господарства, повідомляє Reuters.

Іспанський міністр Луїс Планас Пучадес зазначив, що одностороння заборона будь-якої держави-члена Європейського Союзу на імпорт українського зерна виглядає незаконною і додас, що вердикт із цього питання має виносити Європейська комісія.

Міністр сільського господарства Франції Марк Фено розкритикував односторонні заборони на ввезення українського зерна, заявивши, що вони ставлять під сумнів європейську солідарність.

“Для солідарності потрібна єдність… Ми повинні тримати два елементи, інакше європейський проєкт під загрозою. Єдиний ринок є фундаментальним елементом”, — сказав він.

Агентство зазначає, що українські фермери покладалися на експорт зерна через сусідні країни від початку війни, оскільки вони не могли використовувати маршрути через порти Чорного моря.