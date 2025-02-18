Політика

Франція скликає другу зустріч щодо України з іншими країнами ЄС та Канадою
18 Лютого 2025 21:46
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Президент Франції Еммануель Макрон чекає на прибуття європейських лідерів 17 лютого 2025 року / Фото: Reuters
Президент Франції Еммануель Макрон чекає на прибуття європейських лідерів 17 лютого 2025 року / Фото: Reuters

19 лютого Франція планує провести другу зустріч для обговорення України і європейської безпеки. Цього разу запросили європейські країни, які не були присутні на зустрічі на початку цього тижня, і союзника по НАТО Канаду

Про це пише агенція Reuters із посиланням на власні дипломатичні джерела.

Два джерела повідомили, що запрошені Норвегія, Канада, Литва, Естонія, Латвія, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція і Бельгія. За словами трьох дипломатів, формат буде гібридним, в тому числі – через відеозв’язок.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон у понеділок провів екстрену зустріч з країнами, включаючи Велику Британію, Німеччину та Італію, а також з керівництвом НАТО і ЄС.

Це було частиною зусиль, спрямованих на оцінку того, як можуть виглядати потенційні гарантії безпеки для України, як Європа може збільшити витрати на оборону, і як рухатися швидше, коли адміністрація США прискорює дипломатичні зусилля, щоб покласти край трирічній війні між Україною і Росією.

Деякі країни були незадоволені тим, що зустріч була призначена лише для обраних лідерів, а не для повного саміту ЄС, заявили офіційні особи ЄС.


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