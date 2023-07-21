Франція повідомила, що Китай надає Росії військову допомогу

Радник президента Франції з питань зовнішньої політики Еммануель Бонн заявив, що Китай постачає військове обладнання до Росії для використання його для війни в Україні.

Про це він сказав на Аспенському форумі безпеки журналістові CNN.

Відповідаючи на питання, чи бачив Захід будь-які докази того, що Китай якимось чином озброював Росію під час війни в Україні Бонн сказав: “Так, є ознаки того, що вони роблять речі, які ми б хотіли, щоб вони не робили”.

На питання чи постачає Китай зброю, радник Макрона сказав, що йдеться про “військове обладнання”. “Наскільки нам відомо, він постачає значні військові потужності до Росії”, — зазначив він.

Французькі офіційні особи пояснили CNN, що Бонн мав на увазі технології подвійного призначення і нелетальну допомогу, таку як шоломи і бронежилети.

Бонн також зазначив, що дуже важливо, аби Китай утримався від надання військової допомоги Україні.

“Нам потрібно, щоб вони зрозуміли, що Україна — це конфлікт глобального масштабу, і що ми не можемо запропонувати Україні програш із принципових міркувань, а також із причин, які є дуже оперативними. І те, що поставлено на карту для нас в Україні, — це набагато більше, ніж, суверенітет України. Це значною мірою стосується стабільності світу”, — сказав радник президента Франції.