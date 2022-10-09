Суспільство

Франція передала Україні понад 1000 тонн допомоги, – ОП

9 Жовтня 2022 18:32
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франція, гуманітарна допомога

Франція передала Україні пожежно-рятувальні машини, машини швидкої допомоги, медобладнання та понтонні мости – загалом понад 1000 тонн допомоги, вантаж уже доїхав до румунського міста Сучава.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

“Понад 1000 тонн допомоги від Франції вже в румунському місті Сучава. Триває передача вантажу Україні”, – сказав він.

 За словами представника ОП, Україна отримає:

  • пожежно-рятувальні машини,
  • швидкі, які дозволяють проводити обстеження в польових умовах,
  • медичне обладнання,
  • спорядження для рятувальників,
  • продукти харчування,
  • понтонні мости довжиною понад 200 метрів.

Понтонні мости дозволять Україні відновити цивільну інфраструктуру, забезпечити сполучення та перевезення, зокрема, на деокупованих територіях. 


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