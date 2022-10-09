Суспільство

Франція передала Україні понад 1000 тонн допомоги, – ОП Франція передала Україні пожежно-рятувальні машини, машини швидкої допомоги, медобладнання та понтонні мости – загалом понад 1000 тонн допомоги, вантаж уже доїхав до румунського міста Сучава. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram “Понад 1000 тонн допомоги від Франції вже в румунському місті Сучава. Триває передача вантажу Україні”, – сказав він. За словами представника ОП, Україна отримає: пожежно-рятувальні машини,

швидкі, які дозволяють проводити обстеження в польових умовах,

медичне обладнання,

спорядження для рятувальників,

продукти харчування,

понтонні мости довжиною понад 200 метрів. Понтонні мости дозволять Україні відновити цивільну інфраструктуру, забезпечити сполучення та перевезення, зокрема, на деокупованих територіях. Поділитися:



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