Франція може ввести обмеження імпорту української агропродукції — Politico

Президент Франції Еммануель Макрон вимагатиме обмеження імпорту української агропродукції на майбутньому саміті лідерів ЄС.

Про це пише видання Politico.

Як зазначає видання, така позиція французького президента з’явилася на тлі протестів фермерів. Французькі аграрії у своїх труднощах звинувачують ЄС і тиснуть на інших членів команди Макрона з вимогою приєднатися до мітингів.

Макрон хоче ввести обмеження щодо імпорту птиці та зернових культур з України та скасувати вимогу щодо резервування частини фермерських орних земель для збереження біорізноманіття.

Президент Франції порушить це питання на майбутньому саміті лідерів ЄС, на якому обговорюватимуть виділення 50 млрд євро Україні в межах фінансової допомоги.

«Ми просимо про дуже відчутні речі для наших фермерів», — заявив Макрон журналістам у Швеції.

Він також підтвердив, що буде особисто обговорювати ці питання з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.