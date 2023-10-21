Суспільство

Фотофакт: Рожеві фламінго на Тузлівських лиманах

21 Жовтня 2023 11:38
читать на русском →

До Нацпарку “Тузлівські лимани” знову прилетіли рожеві фламінго. Фахівці підкреслюють, що це “не ті, що цьогоріч успішно загніздились на наших територіях”.

“… рожевих фламінго прилетіло 1114 особин. Поки це найбільша кількість цих пернатих зафіксована науковцями на території Парку. Майже всі дорослі, але є і трохи пташенят цього року. Декілька птахів прокільцьовані кільцями білого кольору (визначити їх походження не вдалось), а один птах був із синім кільцем, цей гість – італієць”, – йдеться у повідомленні.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Жовтня 2023 13:49

На Авдіївському напрямку дещо знизилась активність ворога – ЗСУ
21 Жовтня 2023 16:08

Опалювальний сезон на Харківщині фактично розпочався – Синєгубов
21 Жовтня 2023 14:43

Росіяни риють тунелі у напрямку Авдіївки
21 Жовтня 2023 14:20

Ще трьох депортованих дітей вдалося повернути до України
21 Жовтня 2023 12:14

Кіберполіція знешкодила транснаціональне хакерське угруповання
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

ЗСУ вдарили “атакамсами”
Олексій АРЕСТОВИЧ

SANTA MARIA COREDEMPTOR
Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
усі думки