Фотофакт: Рожеві фламінго на Тузлівських лиманах

До Нацпарку “Тузлівські лимани” знову прилетіли рожеві фламінго. Фахівці підкреслюють, що це “не ті, що цьогоріч успішно загніздились на наших територіях”.

“… рожевих фламінго прилетіло 1114 особин. Поки це найбільша кількість цих пернатих зафіксована науковцями на території Парку. Майже всі дорослі, але є і трохи пташенят цього року. Декілька птахів прокільцьовані кільцями білого кольору (визначити їх походження не вдалось), а один птах був із синім кільцем, цей гість – італієць”, – йдеться у повідомленні.