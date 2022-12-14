Політика

Фотофакт: Нардепи “слухають” у Раді начальника Генштабу ЗСУ

14 Грудня 2022 16:54
51

Верховна Рада потрапила до чергового скандалу, пов’язаного зі ставленням до українських військовослужбовців. Багатьох людей обурила поведінка “обраників народу” під час вчорашнього виступу генерала-лейтенанта, начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шаптали.

Військовослужбовець прибув розповісти про події на фронті, проте частина депутатів знайшла собі заняття “цікавіше”, ніж заслухати звіт військового командира.

Першим на цю безсоромність звернув увагу представник проекту InformNapalm Михайло Макарук. На своїй Facebook-сторінці він поділився обуренням поведінки нардепів та їхньої неповаги до армії.

“Доповідає начальник Генштабу у країні, де йде війна. І на цьому фото ми бачимо, як уважно його слухають “народні обранці”, – зазначив він.

Своїм обуренням поділився кореспондент Армія “Inform” Сергій Жмурко, назвавши поведінку парламентарів “гребаним соромом”.

Обурення не стримав і колишній нардеп Борислав Береза, який зараз також перебуває у лавах ЗСУ.

У Шапталы 2 минуты по регламенту, на фронте обострения, потери, отбитые атаки зеков и дронов, ядерная угроза из росиси и из ЗАЭС, зима, снабжение, 200, 300, 500 – а вы бы хоть чердаки свои повернули в сторону трибуны и стулили свои пэльки, один хер ничего умного и полезного ими не скажете!
Даже не спросите!
Это – неуважение к Армии.
К Командирам.
К Военной Форме своей страны…


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Грудня 2022 12:53
50

Україна повернула з полону 64 захисників
14 Грудня 2022 17:25
9

З початку війни Україну залишив кожен п’ятий мешканець
14 Грудня 2022 16:54
51

Фотофакт: Нардепи “слухають” у Раді начальника Генштабу ЗСУ
14 Грудня 2022 14:48
54

СБУ провела обшуки у комуністів та “Русі єдиної” у Києві, Дніпрі і Кривому Розі
14 Грудня 2022 12:18
30

Російські загарбники обстріляли будівлю Херсонської ОВА.
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
Юрій ЛУЦЕНКО

Побратими
Александр КИРШ

Директор мордора — путин, а директор ЕС — Орбан
Віталій ПОРТНИКОВ

Міна уповільненої дії, закладена під Росією
Юрій ЛУЦЕНКО

Тварин війни
Александр КИРШ

Американские 600 это украинская 1000, а хитрая тварь это тоже тварь
усі думки