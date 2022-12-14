Фотофакт: Нардепи “слухають” у Раді начальника Генштабу ЗСУ

Верховна Рада потрапила до чергового скандалу, пов’язаного зі ставленням до українських військовослужбовців. Багатьох людей обурила поведінка “обраників народу” під час вчорашнього виступу генерала-лейтенанта, начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шаптали.

Військовослужбовець прибув розповісти про події на фронті, проте частина депутатів знайшла собі заняття “цікавіше”, ніж заслухати звіт військового командира.

Першим на цю безсоромність звернув увагу представник проекту InformNapalm Михайло Макарук. На своїй Facebook-сторінці він поділився обуренням поведінки нардепів та їхньої неповаги до армії.

“Доповідає начальник Генштабу у країні, де йде війна. І на цьому фото ми бачимо, як уважно його слухають “народні обранці”, – зазначив він.

Своїм обуренням поділився кореспондент Армія “Inform” Сергій Жмурко, назвавши поведінку парламентарів “гребаним соромом”.

Обурення не стримав і колишній нардеп Борислав Береза, який зараз також перебуває у лавах ЗСУ.

У Шапталы 2 минуты по регламенту, на фронте обострения, потери, отбитые атаки зеков и дронов, ядерная угроза из росиси и из ЗАЭС, зима, снабжение, 200, 300, 500 – а вы бы хоть чердаки свои повернули в сторону трибуны и стулили свои пэльки, один хер ничего умного и полезного ими не скажете!

Даже не спросите!

Это – неуважение к Армии.

К Командирам.

К Военной Форме своей страны…