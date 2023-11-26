Фотофакт: На станції харківського метро “Історичний музей” встановили будиночок святого Миколая

Співробітники харківського метрополітену встановили будиночок святого Миколая та ялинку на станції “Історичний музей”.
Святкову композицію прикрасили ілюмінацією та різдвяним декором, повідомили у пресслужбі метро.
Співробітники харківського метрополітену встановили будиночок святого Миколая та ялинку на станції “Історичний музей”.
Святкову композицію прикрасили ілюмінацією та різдвяним декором, повідомили у пресслужбі метро.
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