Foreign Policy: Росія відвела 80% військ від кордону з Фінляндією та країнами Балтії заради війни в Україні

Авторитетний журнал Foreign Policy повідомляє з посиланням за західних військових, що Росія відвела від своїх кордонів з Фінляндією і країнами Балтії близько 80% угруповання, що знаходилося там. Як пише видання, до вторгнення в Україну в цьому регіоні перебувало близько 30 тис. російських військовослужбовців, але Москві довелося направити на війну більшість із них, щоб поповнити тяжкі втрати.

У публікації цитуються два неназвані європейські співробітники оборонних відомств, які вважають, що в районі Калінінграда та балтійського регіону залишилося лише близько 6 тис. російських військових. Це число може змінитися в результаті оголошеної в Росії мобілізації, але покликані на службу резервісти, ймовірно, будуть погано навчені та споряджені, пишуть журналісти Foreign Policy.

“Передислокація з цього регіону за останні сім місяців була дуже значною, – сказав виданню неназваний військовий чиновник однієї зі скандинавських країн. – Росія багато десятиліть тримала у нас сухопутне угруповання, яке зараз практично випарувалося”.

При цьому чиновник зазначив, що Росія, як і раніше, зберігає в регіоні потужну повітряну присутність, і від української війни практично не постраждав Північний флот, який видання називає “перлиною російської морської могутності”. Але Москва переміщає з регіону деяку іншу військову техніку, у тому числі системи ППО та ракети, розташовані біля Санкт-Петербурга – про це нещодавно повідомляв фінський громадський мовник Yle.

Як пише Foreign Policy, значна кількість військовослужбовців, які були перекинуті з регіону Балтії на український фронт, належали до 6-ї загальновійськової армії, яка зазвичай відповідає за захист кордонів Росії з країнами Балтії та Фінляндії. В Україні ж цій армії доручили воювати на Харківщині, де нещодавно російські сили зазнали серйозної поразки.

“Передислокація сухопутних військ була необхідна через катастрофічний брак навчених військових”, – написав виданню Харрі Охра-ахо, колишній голова фінської військової розвідки, який зараз є радником міністерства оборони країни. – До загрози з боку НАТО це не має жодного стосунку. Насправді цієї загрози не було, вона існувала тільки в риториці російських лідерів”.

При цьому колишні співробітники європейських оборонних відомств сказали Foreign Policy, що в довгостроковій перспективі Росія становить загрозу регіону, особливо невеликим країнам Балтії. Вони очікують, що незалежно від результату війни в Україні, Москва відновить свій військовий потенціал у Західному військовому окрузі.

“Сьогодні російська загроза Балтії не та, що була рік тому, оскільки армія РФ дуже втратила боєздатність, – сказав виданню Джим Таунсенд з американського аналітичного центру Center for a New American Security. – Але невеликі країни Балтії не можуть собі дозволити розслабитися тільки тому, що Росія зараз не показує себе добре”.