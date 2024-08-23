Політика

Фонд Порошенка заявив, що їхні банери до Дня Незалежності зняли за вказівкою влади
23 Серпня 2024 21:23
читать на русском →
порошенко
Демонтаж банера "Армія. Мова. Віра" / Фото: Фонд Порошенка

Фонд п’ятого президента України Петра Порошенка стверджує, що за вказівкою влади демонтували вітальні борди “Армія. Мова. Віра. Незалежність”.

“Цього дня для нас важливо було підкреслити, що основи державності та незалежності – це армія. Мова. Віра. ЄС. НАТО. Україна. Проте таке наше привітання сподобалося не всім, і влада через тиск на компанії, які друкували і розміщували борди, через втягування правоохоронних органів, змусила ці борди зняти”, – йдеться у повідомленні на сторінці фонду у Facebook.

Там додали, що “надто російський стиль не пасує незалежній Україні” і що фонд не розуміє, що СБУ має проти “ЄС. НАТО. України”.

Водночас не уточнено, де саме були розміщені ці банери та яка компанія їх зняла.

Дорогі друзі! Ми щиро вітаємо всіх з Днем Незалежності! Цього дня для нас важливо було підкреслити, що основи…

Posted by Фонд Порошенка on Friday, August 23, 2024

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
23 Серпня 2024 21:57

Байден поговорив із Зеленським та оголосив про новий пакет допомоги
23 Серпня 2024 20:47

Сили оборони витискають росіян із Харківщини, – Зеленський
23 Серпня 2024 19:21

Норвегія передасть Україні технологію виробництва 155-мм снарядів
23 Серпня 2024 17:51

США розширили антиросійські санкції
23 Серпня 2024 17:36

Уряд продовжив пільгову ціну на газ для населення та виробників тепла
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки