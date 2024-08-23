Фонд Порошенка заявив, що їхні банери до Дня Незалежності зняли за вказівкою влади

Фонд п’ятого президента України Петра Порошенка стверджує, що за вказівкою влади демонтували вітальні борди “Армія. Мова. Віра. Незалежність”.

“Цього дня для нас важливо було підкреслити, що основи державності та незалежності – це армія. Мова. Віра. ЄС. НАТО. Україна. Проте таке наше привітання сподобалося не всім, і влада через тиск на компанії, які друкували і розміщували борди, через втягування правоохоронних органів, змусила ці борди зняти”, – йдеться у повідомленні на сторінці фонду у Facebook.

Там додали, що “надто російський стиль не пасує незалежній Україні” і що фонд не розуміє, що СБУ має проти “ЄС. НАТО. України”.

Водночас не уточнено, де саме були розміщені ці банери та яка компанія їх зняла.