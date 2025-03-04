Фон дер Ляєн представила план переозброєння ЄС і підтримки України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила план переозброєння Євросоюзу, який передбачає значне збільшення оборонних витрат та розширення підтримки України.

Виступ фон дер Ляєн оприлюднений на її сторінці у соцмережі Х.

Вона наголосила, що питання не в тому, чи потрібно Європі діяти активніше, а в тому, чи готова вона робити це швидко та рішуче. Саме тому перед самітом ЄС вона надіслала європейським лідерам відповідну пропозицію.

Основні пункти плану:

Звільнення державних коштів. Країни ЄС отримають можливість збільшити оборонні витрати, оминаючи бюджетні обмеження Пакту про зростання та стабільність. Це дозволить мобілізувати до 650 млрд євро протягом чотирьох років. Фонд оборонних позик. Передбачає виділення 150 млрд євро для держав-членів на закупівлю систем ППО, артилерії, боєприпасів, дронів та іншого військового обладнання. Частина цієї допомоги піде на негайне постачання Україні. Залучення коштів бюджету ЄС. Запропоновано дозволити державам-членам використовувати фонди згуртованості для оборонних витрат. Це рішення не потребує одностайного схвалення, тож його не зможуть заблокувати, зокрема, Угорщина чи Словаччина. Мобілізація приватного капіталу. Планується розширення інвестиційного ринку та залучення ресурсів Європейського інвестиційного банку.

За словами фон дер Ляєн, реалізація цього плану дозволить Європі мобілізувати близько 800 млрд євро на оборонні потреби та гарантувати безпеку регіону.